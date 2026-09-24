Metro do Porto ganha mais 20 quilómetros em duas linhas por 421 milhões de euros

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um reforço da rede do Metro do Porto e um aumento do valor para o metrobus do Mondego.

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Na Linha de Gondomar surgirá um investimento de 237 milhões de euros que permitirá construir uma ligação de sete quilómetros entre o Estádio do Dragão e Souto, em Gondomar. Nesta nova extensão do Metro do Porto haverá nove estações, tantas quanto as projetadas para a Linha da Trofa, também ela abordada no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Neste caso, trata-se de um investimento de 184 milhões de euros para um troço de 10 quilómetros nos municípios da Maia e Trofa, referiu o ministro da Presidência.

O projeto para a Linha da Trofa, ligando o ISMAI (Universidade da Maia), e Paradela, no interface da Trofa, encontra-se em consulta pública até 12 de outubro e prevê dois meios de transporte distintos. Do ISMAI até ao Muro em modo metro ligeiro, e dali à Trofa está definida a utilização de autocarros elétricos em via dedicada, no modelo designado Bus Rapid Transit, ou metrobus. Na maior parte da extensão recorre-se ao canal dos comboios da linha de Guimarães.

Quanto ao Sistema de Mobilidade do Mondego, conhecido por metrobus do Mondego, que corre sobre o canal do antigo ramal ferroviário da Lousã, a decisão anunciada nesta quinta-feira implica um reforço do investimento para um máximo de 66 milhões de euros, permitindo “apostar na manutenção, mas também na aquisição de mais cinco viaturas, passando de 35 para 40, para aumentar a oferta, a capacidade de servir os passageiros”, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Esta aposta trata-se de um “incentivo e alargamento da utilização de transporte coletivo”, uma “forma alternativa que permite poupar e ter mobilidade menos poluente”, considerou o governante.