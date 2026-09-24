Montenegro pede fim de “masoquismo coletivo” e propõe reflexão sobre mecanismo do preço do petróleo
“Pergunto se faz sentido estarmos todos tão dependentes do fator especulativo e da volatilidade dos mercados financeiros e de futuros, que fazem incidir o seu efeito a toda a produção”, afirmou.
O primeiro-ministro português apelou esta quinta-feira nas Nações Unidas ao fim do “masoquismo coletivo” que está a causar a escalada dos preços dos combustíveis e propôs uma reflexão sobre o mecanismo de formação do preço internacional do petróleo.
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Luís Montenegro discursava perante a 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, a poucos meses de Portugal regressar ao Conselho de Segurança da ONU como membro não-permanente.
“Esta é uma crise insensata porque é má para todos. Temos de acabar com esta espécie de masoquismo coletivo. E temos de o fazer rapidamente para encerrar este capítulo, que prejudica todos”, apelou, defendendo que todos têm “o dever de aprender com as lições da crise dos anos 70 e evitar repetir o que então sucedeu”.
O chefe do Governo defendeu que, por um lado, “urge pôr fim aos conflitos que se arrastam”, sem se referir, nesta parte da sua intervenção, diretamente à guerra no Médio Oriente entre Estados Unidos e Irão.
“Por outro, desde já, temos de debater e decidir formas complementares de mitigar o impacto desta crise energética e evitar o seu prolongamento“, apelou.
O primeiro-ministro português considerou que “seria benéfico também discutir o mecanismo de formação do preço internacional do petróleo“. “Não tenho uma solução concreta, mas pergunto se faz sentido estarmos todos tão dependentes do fator especulativo e da volatilidade dos mercados financeiros e de futuros, que fazem incidir o seu efeito a toda a produção, mesmo quando a instabilidade tem origem apenas numa parcela ou num período restrito dessa produção”, questionou.
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