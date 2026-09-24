Nazaré da Costa Cabral alerta para transição do modelo económico. “Produtividade é o grande desafio”

A economia portuguesa terá de encontrar novos motores de crescimento à medida que a imigração, o emprego e os fundos europeus perdem capacidade para sustentar a expansão. Nazaré da Costa Cabral avisa que, sem ganhos de produtividade, as restrições demográficas vão tornar o crescimento mais difícil, num contexto em que o Conselho das Finanças Públicas (CFP) antecipa uma deterioração gradual do saldo orçamental até um défice de 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2030.

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Portugal entra num ciclo económico mais exigente, em que o crescimento terá de depender cada vez menos do aumento do emprego e da entrada de fundos europeus e mais da capacidade das empresas e da economia para produzir mais com os mesmos recursos. Este é um dos principais alertas deixados pela presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré da Costa Cabral, na apresentação da atualização das “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2026-2030”, que decorreu esta quinta-feira.

O relatório projeta um crescimento do PIB de 2,2% este ano, seguindo-se 1,8% em 2027, 1,7% em 2028 e 2029 e 1,6% em 2030. A partir de 2027, o crescimento do emprego deverá desacelerar de forma significativa, estabilizando próximo de zero no final do horizonte de projeção. Perante uma população ativa condicionada pelo envelhecimento demográfico e por saldos migratórios menos positivos, o CFP conclui que o crescimento dependerá essencialmente dos ganhos de produtividade.

“Cada vez mais, temos de pensar que o crescimento económico do país deve estar cada vez mais dependente de ganhos de produtividade”, afirmou Nazaré da Costa Cabral. A presidente do CFP sublinhou que os motores que sustentaram a expansão portuguesa nos últimos anos assentaram numa combinação de imigração, fundos europeus extraordinários e turismo.

O problema é que estes fatores não terão a mesma capacidade de impulsionar a economia no futuro. A imigração permitiu aumentar o emprego e responder às restrições de mão de obra, enquanto os fundos europeus deram um impulso extraordinário ao investimento. Ao mesmo tempo, o turismo manteve um contributo importante para a atividade económica.

Mas o CFP considera que este modelo está a chegar a uma fase de transição. “Entramos agora, de facto, num ciclo muito mais exigente”, afirmou Nazaré da Costa Cabral, defendendo que o principal desafio passa por perceber como aumentar a produtividade da economia.

É neste ponto que o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ganha particular importância. O investimento público deverá aumentar 22,3% em termos nominais em 2026, elevando o seu peso no PIB para 3,5%, o nível mais elevado desde 2011. Mas, à medida que o programa chega ao fim, a questão deixa de ser apenas quanto foi executado e passa a ser qual foi o impacto desse investimento sobre a capacidade produtiva do país.

O próprio CFP sublinha que, quando o PRR foi lançado, estimativas baseadas no modelo QUEST da Comissão Europeia apontavam para um aumento superior a 3% do PIB potencial ao longo de 20 anos. Agora, considera cada vez mais importante avaliar se os investimentos realizados produziram os ganhos de produtividade necessários para gerar esse efeito duradouro.

Nazaré da Costa Cabral admite que existe “uma perspetiva relativamente favorável quanto à possibilidade de a produtividade beneficiar de um aumento da intensidade capitalística do trabalho e de um reforço da componente tecnológica”. Mas deixa uma ressalva: “nada disto é certo”.

A presidente do CFP considera, por isso, que a produtividade terá de ser encarada como uma prioridade estrutural da economia portuguesa. “Se não tomarmos o desafio da produtividade como grande desafio da nossa economia nos próximos tempos, vamos ter de facto sérias dificuldades”, afirmou.

Crescimento económico já não chega para garantir contas equilibradas

A preocupação com a produtividade cruza-se diretamente com a evolução das finanças públicas. Apesar de o CFP projetar um excedente orçamental de 0,2% do PIB em 2026, o saldo deteriora-se progressivamente a partir do próximo ano: -0,2% do PIB em 2027, -0,5% em 2028, -1% em 2029 e -1,7% em 2030.

Ou seja, o excedente deste ano não representa uma melhoria estrutural das contas públicas. O CFP estima uma deterioração progressiva do saldo até 2030, num contexto em que a receita perde peso mais rapidamente do que a despesa.

Face a 2025, a receita deverá cair 2,8 pontos percentuais do PIB, enquanto a despesa recua apenas 0,5 pontos. Excluindo o PRR, a evolução é ainda mais desfavorável: a receita diminui 1,8 pontos do PIB e a despesa aumenta 0,8 pontos.

A pressão é agravada pela evolução da despesa líquida. O CFP estima um crescimento de 7,4% em 2026, acima dos 6,9% previstos na atualização de abril e acima do compromisso assumido por Portugal no Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo. Para 2027 e 2028, antecipa crescimentos de 4,2% e 4,5%, respetivamente.

Nazaré da Costa Cabral considera que este afastamento face à trajetória acordada se torna progressivamente “mais exigente e poderá obrigar a manter o saldo orçamental equilibrado, ou pelo menos défices muito reduzidos, para evitar o acionamento dos mecanismos previstos no procedimento relativo aos défices excessivos”.

IRS, saúde e função pública pressionam saldo

O risco para as contas públicas não resulta apenas da trajetória já incorporada nas projeções. O exercício do CFP é feito em políticas invariantes, pelo que não inclui medidas anunciadas pelo Governo cuja configuração final ou impacto financeiro ainda não é suficientemente conhecido. É o caso da nova redução do IRS, que não foi incorporada nas estimativas. Também não foram considerados outros potenciais encargos, nomeadamente despesa adicional com defesa para cumprir os compromissos da NATO, o impacto plurianual do programa PTRR, grandes obras públicas como o novo aeroporto ou determinadas decisões relativas à reprivatização da TAP.

“Os riscos que identificamos são sobretudo descendentes”, afirmou Nazaré da Costa Cabral, apontando precisamente para medidas discricionárias do lado da receita, sobretudo no IRS, e para despesas ainda não quantificadas. Entre as áreas onde identifica maiores pressões estão as carreiras da Administração Pública, a despesa com pessoal e o setor da saúde.

O próprio relatório considera que os riscos orçamentais têm efeitos predominantemente negativos sobre o saldo das Administrações Públicas. Entre eles estão a possibilidade de novas medidas de resposta às tensões geopolíticas, desvios no custo das medidas associadas às intempéries, decisões judiciais e responsabilidades contingentes, incluindo parcerias público-privadas e garantias públicas.

Há, ainda assim, fatores que podem melhorar a trajetória orçamental, como receitas fiscais associadas à venda das barragens da EDP, por 335 milhões de euros, a contribuição extraordinária sobre o setor petrolífero, eventual apoio europeu na resposta às tempestades ou uma execução inferior do investimento público financiado nacionalmente.

A deterioração do saldo não impede, por enquanto, a continuação da descida da dívida pública. O CFP projeta que o rácio passe de 89,2% do PIB em 2025 para 79,8% em 2030, uma redução de 9,8 pontos percentuais.

Mas também aqui o relatório identifica uma perda de dinamismo. Assim, enquanto em 2025-2026 a diminuição média do rácio da dívida ronda quatro pontos percentuais, em 2029-2030 deverá ficar próxima de apenas um ponto percentual por ano.

Nazaré da Costa Cabral chama também a atenção para o aumento das taxas de juro ao longo da curva de rendimentos, que poderá elevar os custos de financiamento do Estado. “Isso condiciona a margem orçamental, nomeadamente para fazer face aos desafios de investimento”, afirmou.