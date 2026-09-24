Nazaré da Costa Cabral pede “responsabilidade política” no Orçamento do Estado para 2027

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) antecipa o regresso de défices orçamentais a partir de 2027 e uma deterioração gradual do saldo das Administrações Públicas até 2030, num contexto em que a dívida pública continua a descer, mas a um ritmo cada vez mais lento. Perante este cenário, a presidente da instituição, Nazaré da Costa Cabral, deixou esta quinta-feira um apelo ao Governo e aos partidos: a construção do Orçamento do Estado para 2027 terá de ser marcada por “responsabilidade política” e cautela na utilização dos recursos públicos, mas afastou o fantasma da troika.

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Nas projeções atualizadas, divulgadas esta quinta-feira, o CFP aponta para um ligeiro excedente de 0,2% do PIB para este ano, mas um recuo para um défice de 0,2% do PIB em 2027, que aumenta para 0,5% em 2028, 1% em 2029 e 1,7% em 2030. A trajetória traduz, segundo o organismo, sobretudo o efeito permanente e cumulativo das medidas de desagravamento fiscal em IRS e IRC e, nos últimos anos do horizonte, o aumento dos encargos com juros da dívida

É perante esta perspetiva que Nazaré da Costa Cabral considera que os responsáveis políticos terão de entrar na discussão do próximo Orçamento com especial prudência. “Os autores políticos vão ter de ser responsáveis”, afirmou, defendendo que a atual situação das finanças públicas exige mais cautela do que a que poderia resultar de uma leitura isolada dos excedentes alcançados nos últimos anos.

“Penso que nesta fase em que estamos a entrar no debate orçamental, o que posso pedir ou solicitar é que haja de facto uma responsabilidade política”, sublinhou a presidente do CFP. O alerta surge na apresentação da atualização das “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2026-2030”, divulgada esta quinta-feira, que revê em alta o crescimento económico deste ano, mas traça uma trajetória menos favorável para as contas públicas a partir de 2027. O CFP estima agora que a economia cresça 2,2% em 2026, antes de abrandar para 1,8% em 2027, 1,7% em 2028 e 2029 e 1,6% em 2030.

Regresso dos défices coloca pressão sobre OE2027

O cenário do CFP prevê que o saldo orçamental passe de um excedente de 0,2% do PIB em 2026 para um défice de 0,2% em 2027. O desequilíbrio deverá aumentar para 0,5% em 2028, 1% em 2029 e 1,7% em 2030.

A deterioração acontece apesar de a economia continuar a crescer e resulta sobretudo da redução gradual do peso da receita pública no PIB. Entre 2025 e 2030, a receita das Administrações Públicas deverá cair de 43,4% para 40,5% do PIB, enquanto a despesa recua apenas de 42,7% para 42,2%.

A evolução da receita é condicionada, nomeadamente, pelo impacto das medidas de desagravamento fiscal já aprovadas, com destaque para o IRS e o IRC. No IRS, o CFP aponta para o efeito da atualização da dedução específica em função do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) e dos escalões de rendimento. No IRC, pesa a redução gradual da taxa normal do imposto.

É neste contexto que a presidente do CFP considera que é necessário avaliar os custos de cada nova decisão orçamental. “É preciso saber que as decisões públicas têm custo de oportunidade”, afirmou Nazaré da Costa Cabral. E deixou uma advertência dirigida às várias forças políticas: “Não se pode, se calhar, dar resposta favorável a todas as solicitações que todos nós desejaríamos e declararíamos”.

A presidente do CFP não coloca em causa a necessidade de o Estado responder às situações de maior vulnerabilidade. Pelo contrário, reconhece que o Estado deve continuar a apoiar quem mais precisa. “É evidente que o Estado tem que apoiar as famílias que precisam, ajudar nas franjas mais vulneráveis da população”, afirmou.

Mas essa resposta, defende, tem de ser compatibilizada com os recursos disponíveis e com a necessidade de preservar a sustentabilidade das contas públicas. “É preciso ser-se criterioso e responsável, de facto, na utilização dos recursos públicos”, sublinhou.

A mensagem ganha particular relevância perante a preparação do OE2027, que terá de acomodar as medidas que já têm impacto na receita e, simultaneamente, responder às reivindicações dos partidos e às necessidades de despesa identificadas para o próximo ano.

O cenário do CFP é construído em políticas invariantes e não incorpora, por falta de detalhe sobre a sua concretização nas tabelas de retenção na fonte, o impacto da redução de IRS anunciada pelo Governo, no valor de 400 milhões de euros. O organismo considera, contudo, o bónus extraordinário das pensões, que terá igualmente um impacto de 400 milhões de euros.

Dívida desce, mas margem vai ficando menor

A evolução da dívida pública dá algum espaço de manobra às contas portuguesas, mas também aqui o CFP identifica uma tendência que recomenda prudência. O rácio da dívida deverá cair de 89,7% do PIB em 2025 para 85,9% este ano, 83,5% em 2027, 81,9% em 2028, 80,6% em 2029 e 79,8% em 2030. No conjunto do período, a redução será de 9,8 pontos percentuais.

A trajetória é, portanto, descendente, mas o ritmo de redução abranda progressivamente. Depois de uma queda de 3,8 pontos percentuais em 2026 e de 2,5 pontos em 2027, a redução prevista passa para 1,6 pontos em 2028, 1,3 pontos em 2029 e apenas 0,7 pontos em 2030. É esta desaceleração que Nazaré da Costa Cabral destaca. “A desaceleração [da dívida pública] já é menos notória”, afirmou.

Para a presidente do CFP, manter uma dívida mais baixa é importante não apenas por uma questão de disciplina financeira, mas também para aumentar a capacidade de resposta do país perante futuros choques. “Um país para estar numa situação mais confortável, para fazer face aos desafios que a economia tem de enfrentar, é quando é um país menos endividado”, afirmou, defendendo que Portugal tem interesse em preservar essa trajetória.

Outro sinal de alerta está no saldo primário, isto é, o saldo das contas públicas antes do pagamento de juros. Embora permaneça positivo durante todo o horizonte de previsão, também vai diminuindo. O CFP estima um excedente primário de 2,1% do PIB em 2026, que baixa para 1,9% em 2027, 1,8% em 2028, 1,4% em 2029 e apenas 0,8% em 2030.

Isto significa que Portugal continuará a gerar um excedente antes de juros, mas com uma margem progressivamente menor para compensar os encargos com a dívida e continuar a reduzir o rácio de endividamento.

O aumento dos juros é, aliás, um dos fatores que contribuem para a deterioração das contas públicas ao longo do horizonte. O CFP estima que a taxa de juro implícita da dívida suba gradualmente de 2,2% em 2025 para 2,8% em 2030.

A deterioração do saldo não resulta apenas das medidas fiscais. O CFP estima que o investimento tenha um peso crescente no agravamento das contas públicas nos últimos anos do horizonte de previsão. Mais de metade da deterioração anual prevista para 2029 e 2030, num total de 1,2 pontos percentuais do PIB, estará associada ao investimento, incluindo a aquisição de material militar financiado pelo programa SAFE. Os encargos com juros representam também uma pressão adicional.

A pressão sobre a despesa surge, assim, num momento em que a receita perde peso no PIB, tornando mais exigente a compatibilização entre novas medidas e a trajetória das contas públicas. É perante esta combinação que Nazaré da Costa Cabral insiste na necessidade de prudência. “Todos temos interesse em manter essa cautela na questão das finanças públicas”, afirmou.

(Notícia atualizada às 17h09)