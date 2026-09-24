O plano para o Benfica que impressionou Harvard

Os resultados financeiros dos clubes portugueses, nomeadamente do Benfica, andam ao sabor de fatores incontroláveis ou que penalizam a capacidade de competir desportivamente, forçando a venda de jogadores importantes. Onde estará então o caminho para os tornar mais resilientes financeiramente, de forma a aproximá-los dos clubes mais fortes das principais ligas? Este foi o ponto de partida do trabalho final que Mauro Xavier apresentou no âmbito do programa de formação Advanced Management Program, na universidade de Harvard, no âmbito do Leadership Impact Project.

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“Para além das Grandes Cinco: Como o Benfica pode construir um modelo de negócios escalável, liderado por identidade, e criar uma trajetória de receitas credível a caminho do top 10 no futebol europeu” é o nome deste paper, que nasceu da conjugação de alguns fatores.

Mauro Xavier ouviu pela primeira vez falar deste programa quando António Horta Osório se lhe referiu publicamente, e ficou sempre com a vontade de o completar. Durante três meses, pôde parar e dedicar-se a um tema ao qual já tinha dedicado um livro. “Uma das componentes desse programa tinha a ver com a construção da criação de uma estratégia ou para um negócio fictício ou para um negócio existente, onde nós quiséssemos aplicar os conhecimentos que fomos retirando ao longo do programa de passar para alguma coisa disruptiva”, explicou ao ECO.

“É aqui que surge o que eu entendi que poderia juntar o melhor dos dois mundos, ou seja, juntar aquilo que fossem critérios de gestão àquilo que é uma paixão, e escolhi olhar um bocadinho sobre aquilo que é o negócio e a indústria do futebol e ver como é que um clube fora das cinco maiores ligas pode competir com a ambição de tentar ser um dos dez clubes com mais receitas”, acrescentou.

“O Mauro fez um Leadership Impact Project e eu fui o seu mentor para este projeto na Harvard Business School. Fez uma grande análise do panorama do futebol europeu e encontrou formas criativas de reforçar um clube de futebol competitivo em Portugal, ainda que o mercado seja mais pequeno que os tradicionais cinco maiores mercados”, explica ao ECO Krishna Palepu, o professor que acompanhou Xavier na escola americana.

O gestor e consultor partiu do top dos clubes com maiores receitas na época 2024/25, e no qual o Benfica conseguiu um lugar, na 19ª posição. A questão é que essa posição se ficou a dever a fatores dificilmente controláveis e recorrentes, como a participação no mundial de clubes e o percurso na Liga dos Campeões. Para Xavier, o desafio era encontrar áreas mais controláveis pelo próprio clube, e isso passa em grande medida pelo que acontece fora do campo.

Ele mostrou muita criatividade e potencial de liderança imaginativa no seu trabalho. Tenho a certeza de que, se as suas ideias forem implementadas, o clube beneficiará imensamente. Krishna Palepu Senior Associate Dean and Faculty Chair, Institute for Business in Global Society, Harvard Business School

“Ele mostrou muita criatividade e potencial de liderança imaginativa no seu trabalho. Tenho a certeza de que, se as suas ideias forem implementadas, o clube beneficiará imensamente”, afirma Palepu.

Nesse exercício de referência, o Benfica atingiu receitas de 283,4 milhões de euros, divididos em três grandes blocos: broadcasting (direitos de tv e ligação à performance nas provas europeias); comercial e o chamado matchday (bilheteira e receitas associadas aos jogos). A fragilidade identificada é que a primeira fatia representou mais de 50% do bolo, sendo muito volátil de uma época para outra. Para além da imprevisibilidade, dificilmente o Benfica irá receber mais dinheiro pelos direitos televisivos internos, até pelo processo de centralização em curso. Ou seja, mais de metade das receitas estão, na melhor das hipóteses, estagnadas.

Mauro Xavier constrói, assim, um modelo que procura desenvolver os restantes segmentos, sempre com uma lógica tripartida: qualquer decisão de investimento tem de gerar receita recorrente (e como tal menos volátil); tem de fortalecer ou pelo menos não enfraquecer a identidade do clube; e tem de contribuir para o fortalecimento desportivo do clube, a prazo.

É dá exemplos, com números: a cobertura (amovível) do Estádio da Luz, no âmbito do Benfica District, bem como a instalação de um sistema de proteção do relvado, poderia trazer dezenas de milhões de euros anualmente em concertos e outros espetáculos; a criação de uma plataforma uniformizada de adeptos, que possa ser trabalhada e monetizada; e um novo paradigma que passe de patrocinadores a, sobretudo, parceiros, entre outros.

Na área dos parceiros, defende uma posição forte: o Benfica devia comprar as ações que ainda não tem, sair de bolsa, e depois abrir o capital a três parceiros de longo prazo, com cada um a desenvolver uma das áreas de receita do Benfica.

Segundo os cálculos de Mauro Xavier, o seu plano permitiria subir as receitas anuais do Benfica dos 283 milhões de 24/25 para “uma plataforma recorrente de entre 450 a 550 milhões”, sendo que “o caminho para o Top 10 constrói-se em cima de um portfolio de motores recorrentes, em vez de em cima de uma única alavanca”.