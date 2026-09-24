“O que tem no carro?” Chinesa Geely chega a Portugal com três modelos e 15 concessionários

Agora é oficial. O Geely Auto Group, um dos maiores conglomerados automóveis do mundo, com sede em Hangzhou (China), acaba de chegar a Portugal com a sua principal marca e ‘ao volante’ da Salvador Caetano, que assegura a distribuição no mercado nacional. Estreia-se com três modelos (E2, E5 e Starray EM-i) e com uma rede de 15 concessionários espalhados pelo país.

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Em declarações ao ECO, João Reis, COO da Geely Auto Portugal, fixa a “meta bastante ambiciosa” de chegar às 1.000 viaturas comercializadas até ao final deste ano -– prazo em que “é possível” que chegue aos stands nacionais um quarto modelo — e antecipa que a rede de concessionários “chegará facilmente” aos 25 pontos de venda em 2027, para “garantir que toda a gente tem uma Geely num raio de 30 quilómetros”.

Porto, Lisboa, Cascais, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Famalicão, Santa Maria da Feira, Aveiro, Vila Real, Portalegre, Beja, Évora, Fundão e Ponta Delgada são as primeiras localizações, entre concessionários próprios através da Caetano Retail e de parceiros como a Confimotion, EMAC ou A MatosCar. O porta-voz fala na “maior rede de concessionários de uma nova marca a entrar no mercado nacional” e assegura, sem quantificar, que representa “um investimento mesmo muito alargado”, inclusive no stock nacional e no aprovisionamento de peças.





















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O histórico grupo de Vila Nova de Gaia, que esta quarta-feira comemorou 80 anos, já tinha trazido para Portugal outras duas marcas do grupo – a Farizon e a Zeekr, que também está a ajudar a ‘estacionar’ na Polónia. Por que é que a marca principal foi a última a chegar a Portugal? “Para garantir que não havia hipótese de falhar a entrada no mercado e que teria competitividade de preço e todos os segmentos e motorizações de que o mercado precisa”, responde.

Na sessão de lançamento oficial, Aiden He, CEO da marca para a Europa, assinalou que a Geely “não é uma empresa de marketing, o que [lhe] interessa é a engenharia e tornar a tecnologia acessível aos consumidores portugueses”. Além de mostrar o terceiro modelo (E2), o responsável anunciou a intenção de chegar a um total de 18 modelos no país num prazo de três anos.

“Quando trabalhamos com fabricantes chineses, normalmente tudo é muito mais acelerado do que estamos à espera. E isso é maravilhoso para o cliente e para nós”, salienta João Reis, destacando ainda que o grupo asiático vai instalar um armazém central na Europa em 2027 e acaba de firmar um acordo com a Ford para ter também uma fábrica em solo europeu.

Quando trabalhamos com fabricantes chineses, normalmente tudo é muito mais acelerado do que estamos à espera. João Reis COO da Geely Auto Portugal

Presente em mais de uma centena de países com nove marcas automóveis, o grupo Geely vendeu mais de 4,1 milhões de viaturas em 2025, um crescimento de 26% face ao ano anterior, com as motorizações híbridas plugin e elétricas a representarem quase 60% das vendas globais. Emprega mais de 50.000 pessoas e opera 12 fábricas e cinco centros globais de I&D em Hangzhou, Ningbo, Gotemburgo, Coventry e Frankfurt, além de outros tantos estúdios de design na China, Suécia, Itália e Reino Unido.

Para o grupo Salvador Caetano, que emprega 9.000 pessoas em 45 países, com o negócio a abranger as áreas da indústria (automóvel, autocarros, aeronáutica), importação e distribuição de veículos, serviços de mobilidade, equipamentos industriais, oficinas e soluções pós-venda, a Geely junta-se a outras marcas chineses que já representa em Portugal, como BYD, Dongfeng, Farizon, Zeekr ou Xpeng.

No entanto, durante a sessão de lançamento que decorreu esta quinta-feira de manhã em Vila Nova de Gaia, Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto, descreveu a Geely como “uma marca absolutamente estratégica para o grupo e para o seu futuro nos próximos anos”.

Fundado em 1946 e constituído atualmente por uma centena de empresas, o grupo Salvador Caetano obteve um volume de negócios agregado de cerca de cinco mil milhões de euros no último exercício, dos quais 1.500 milhões foram gerados no retalho automóvel, com a venda de mais de 100 mil veículos.

Conheça os três modelos de estreia da Geely em Portugal