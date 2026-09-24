Olisipo tem 140 vagas abertas para profissionais de tecnologia

A Olisipo tem, neste momento, 140 vagas abertas para profissionais da área da tecnologia destinadas, sobretudo, a perfis intermédios e seniores. A maioria destas oportunidades disponibiliza um modelo de trabalho híbrido ou totalmente remoto, sendo que esta empresa, neste momento, já tem mais de 750 trabalhadores sob a sua alçada.

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“A Olisipo, empresa portuguesa especializada no setor de recrutamento, outsourcing e formação na área das tecnologias de informação, conta atualmente com 140 oportunidades abertas para profissionais de tecnologia. As posições abrangem 12 áreas e diferentes níveis de experiência, refletindo uma procura crescente por competências especializadas no setor”, anunciou este empregador, numa nota enviada esta semana às redações.

Em maior detalhe, as áreas em que há oportunidades são: desenvolvimento (28 posições), sistemas (26 posições), redes (17 posições), gestão de IT (14 posições), cibersegurança (12 posições), data (dez posições), Inteligência Artificial (oito posições), e apoio técnico (também oito posições), bem como SAP, bases de dados, funções funcionais e testes.

“Entre as funções disponíveis encontram-se developers, data engineers, cloud engineers, IT project managers e consultores de cibersegurança, entre outros perfis especializados, que refletem a diversidade de projetos”, adianta a Olisipo.

Quanto ao perfil procurado, a empresa indica que cerca de 90% das posições são destinadas a perfis intermédios e seniores, concentrando-se em áreas como gestão de IT, cibersegurança, arquitetura, sistemas, redes, IA e data engineering. “Para quem está em início de carreira, existem também oportunidades em apoio técnico, funções funcionais e desenvolvimento“, é sublinhado em comunicado.

“Entre as competências mais valorizadas destacam-se tecnologias como Java, .NET, Python, Azure, AWS e Power BI, bem como ferramentas de DevOps. A estas competências juntam-se ainda capacidades de comunicação, autonomia, espírito de equipa e adaptabilidade, relevantes para responder à diversidade de projetos e contextos de trabalho“, destaca a Olisipo.

Por outro lado, a empresa garante que 47% das oportunidades em aberto têm associadas um modelo híbrido, 38% um modelo remoto e 15% um regime presencial.

A Olisipo tem atualmente escritórios em Lisboa, Gaia e Aveiro e conta com mais de 750 colaboradores, “num portfólio de projetos nacionais e internacionais em empresas do setor das telecomunicações, banca e consultoria, entre outros“.