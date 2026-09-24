Custo de vida

Direto Ventura desafia PS a aprovar descida do IVA nos combustíveis. Socialistas acusam Chega de “trair o seu eleitorado”

Os deputados debatem e votam esta tarde as medidas da oposição para fazer face à subida dos combustíveis e da inflação.

Os deputados debatem e votam esta tarde as medidas da oposição para fazer face à subida dos combustíveis e da inflação. Eliminação de portagens na 25 de Abril, aplicação temporária da taxa de 0% do IVA a um conjunto de bens essenciais e redução temporária do IVA nos combustíveis entre as propostas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Ventura desafia PS a aprovar descida do IVA nos combustíveis. Socialistas acusam Chega de “trair o seu eleitorado”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exames. Fenprof faz queixa à Provedora sobre trabalho extra

Isabel Patrício,

Governo entendeu pagar um euro por reposta corrigida e 12 euros por prova reapreciada, o que a Fenprof contesta. Federação quer que horas extra sejam pagas como trabalho suplementar.