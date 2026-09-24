Direto Ventura desafia PS a aprovar descida do IVA nos combustíveis. Socialistas acusam Chega de “trair o seu eleitorado”
Os deputados debatem e votam esta tarde as medidas da oposição para fazer face à subida dos combustíveis e da inflação.
Os deputados debatem e votam esta tarde as medidas da oposição para fazer face à subida dos combustíveis e da inflação. Eliminação de portagens na 25 de Abril, aplicação temporária da taxa de 0% do IVA a um conjunto de bens essenciais e redução temporária do IVA nos combustíveis entre as propostas.
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