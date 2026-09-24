Portugal ‘carrega’ projeto para recuperar materiais de veículos elétricos em fim de vida
Projeto coordenado pelo português CeNTI pretende recuperar matérias-primas que poderão ser reintegradas na produção de novos materiais e produtos, promovendo a circularidade.
O projeto CarMine, que pretende recuperar matérias-primas críticas de veículos elétricos em fim de vida é lançado oficialmente esta quinta-feira em Vila Nova de Famalicão, numa reunião de dois dias organizada pelo coordenador do projeto, o CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes.
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Com um orçamento total de cerca de 8,6 milhões de euros, com financiamento do Horizonte Europa, o CarMine – Recovery of Critical and Strategic Raw Materials from End-of-Life Electric Vehicles (Recuperação de Matérias-Primas Críticas e Estratégicas de Veículos Elétricos em Fim de Vida) “pretende desenvolver uma estratégia integrada para a recuperação, reciclagem e valorização de matérias-primas críticas e estratégicas provenientes de veículos elétricos em fim de vida, contribuindo para uma cadeia de valor mais sustentável e resiliente”, explica o CeNTI, em comunicado.
Segundo o CeNTI, “a abordagem integra tecnologias avançadas de reciclagem, ferramentas digitais de rastreabilidade e modelos de negócio circulares, centrando-se no processamento de baterias e motores elétricos para a recuperação destas matérias-primas, que poderão ser reintegradas na produção de novos materiais e produtos“.
O centro minhoto descreve que o CarMine integra ainda soluções de rastreabilidade e gestão de dados através do Passaporte Digital do Produto, “promovendo a transparência e a conformidade regulamentar ao longo do ciclo de vida dos materiais”.
“A transição da Europa para a mobilidade elétrica deve caminhar lado a lado com o desenvolvimento de uma cadeia de abastecimento de matérias-primas resiliente e circular”, afirma Marcelo Oliveira, coordenador do projeto, que tem como parceiros o CeNTI, Veolia Gestão de Resíduos Portugal, Magneti Ljubljana, SARP Industries, SINTEF, INEGI, UNE – Asociación Española de Normalización, Circularise, LNEG, Battery Cluster Portugal e Magellan Circle.
Marcelo Oliveira explica ainda que “o CarMine foi concebido para responder a este desafio, através da recuperação de matérias-primas críticas e estratégicas provenientes de veículos elétricos em fim de vida e da sua reintegração em novos produtos”.
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