Portugal vai continuar a receber Mundial de MotoGP até 2029
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP vai manter-se no calendário do Mundial até 2029, pelo menos. A prova disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve desde 2020.
O Grande Prémio de Portugal vai manter-se no calendário do Mundial de motociclismo de velocidade até 2029, pelo menos, anunciaram esta quinta-feira os organizadores do campeonato.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Confirmado: MotoGP vai continuar a ser corrido em Portugal até 2029”, lê-se numa mensagem na rede social X do campeonato, que vai passar pelo Autódromo Internacional do Algarve (AIA) de 20 a 22 de novembro, na penúltima etapa da temporada.
Tweet from @MotoGP
O GP de Portugal está, de forma ininterrupta, no campeonato mundial de velocidade desde 2020, no AIA, depois de 13 edições (entre 2000 e 2011) no Autódromo do Estoril, sendo que a primeira edição, em 1987, ocorreu em Jarama, em Espanha.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal vai continuar a receber Mundial de MotoGP até 2029
{{ noCommentsLabel }}