Desporto

Portugal vai continuar a receber Mundial de MotoGP até 2029

  • Lusa
  • 11:48

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP vai manter-se no calendário do Mundial até 2029, pelo menos. A prova disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve desde 2020.

O Grande Prémio de Portugal vai manter-se no calendário do Mundial de motociclismo de velocidade até 2029, pelo menos, anunciaram esta quinta-feira os organizadores do campeonato.

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“Confirmado: MotoGP vai continuar a ser corrido em Portugal até 2029”, lê-se numa mensagem na rede social X do campeonato, que vai passar pelo Autódromo Internacional do Algarve (AIA) de 20 a 22 de novembro, na penúltima etapa da temporada.

O GP de Portugal está, de forma ininterrupta, no campeonato mundial de velocidade desde 2020, no AIA, depois de 13 edições (entre 2000 e 2011) no Autódromo do Estoril, sendo que a primeira edição, em 1987, ocorreu em Jarama, em Espanha.

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