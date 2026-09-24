Preço do metro quadrado abranda em agosto, mas atinge novo recorde de 2.254 euros

A avaliação das casas realizada pelos bancos para efeitos de concessão de crédito à habitação continuou a subir em agosto, mas a um ritmo mais lento. O valor mediano da avaliação bancária atingiu 2.254 euros por metro quadrado, um valor recorde, mais 14,7% do que no mesmo mês de 2025, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em julho, a subida homóloga tinha sido de 15,2%, pelo que o crescimento desacelerou 0,5 pontos percentuais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Face a julho, a Península de Setúbal registou a subida mais expressiva, de 1,6%. No sentido contrário, o Algarve foi a única região onde se verificou uma descida, de 1,2%.

Em termos homólogos, todas as regiões registaram aumentos no valor das avaliações, com a Península de Setúbal a destacar-se novamente, ao apresentar uma subida de 20,2% face a agosto do ano passado.

Entre os diferentes tipos de habitação, os apartamentos registaram uma valorização mais acentuada. O valor da avaliação bancária dos apartamentos aumentou 17% em termos homólogos, para 2.655 euros por metro quadrado, enquanto o das moradias cresceu 12,6%, para 1.610 euros por metro quadrado.

Também na comparação mensal os apartamentos registaram uma subida superior. A avaliação dos apartamentos aumentou 1,1% face a julho, enquanto a das moradias cresceu apenas 0,2%. Nos apartamentos, a subida foi mais expressiva nos Açores, de 2,9%, enquanto nas moradias a Madeira registou o maior aumento, de 6,6%.

A diferença entre os dois tipos de habitação é igualmente visível nos valores das avaliações. Os apartamentos foram avaliados, em média, em mais 1.045 euros por metro quadrado do que as moradias, com a Grande Lisboa a apresentar os valores mais elevados em ambos os casos: 3.487 euros por metro quadrado nos apartamentos e 2.918 euros nas moradias.

Em agosto, a Grande Lisboa, o Algarve e a Península de Setúbal apresentaram os valores de avaliação mais elevados face à mediana nacional, com diferenças de 51,5%, 30,2% e 25,3%, respetivamente. No extremo oposto, o Alto Alentejo registou o valor mais baixo, 54,1% abaixo da mediana do país.

No total, foram realizadas 32.650 avaliações bancárias em agosto, das quais 20.198 a apartamentos e 12.452 a moradias, mais 3,1% do que no mesmo mês de 2025. Face a julho, foram realizadas menos 1.403 avaliações, uma quebra de 4,1%.

Os dados divulgados pelo INE correspondem apenas às avaliações realizadas no âmbito de pedidos de crédito para aquisição de habitação. O instituto esclarece, por isso, que o indicador é representativo do universo de imóveis em que existe recurso a financiamento bancário, mas não equivale diretamente aos preços efetivamente pagos nas transações.

(Artigo atualizado pela última vez às 11h40)