Quais as marcas vencedoras do Mundial 2026?

McDonald’s, Continente, BPI e Sagres são as campanhas vencedoras do Mundial 2026. Os resultados são do estudo "Qem ganhou o Mundial?", desenvolvido pela yadayada em parceria com a Granpaso e a Toluna.

A campanha da McDonald’s foi a mais eficaz entre as 12 campanhas publicitárias analisadas em Portugal em torno do Mundial 2026, com um branded reach de 36,7%. Ou seja, a percentagem de pessoas que recorda o anúncio e o atribui corretamente à marca é superior a dois terços.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os resultados são do estudo “Quem ganhou o Mundial”, promovido pela Yadayada, em parceria com a Granpaso e a Toluna, e apresentado na manhã desta quinta-feira no Estúdio ECO. Seguem-se Continente (26,3%), BPI (24,8%) e Sagres (23%).

O estudo, realizado junto de mais de duas mil pessoas em Portugal e Espanha, distingue a recordação de um anúncio da capacidade de o associar à marca correta. E é neste segundo indicador que a McDonald’s se destaca: 76,5% das pessoas que se recordavam da campanha identificaram corretamente o anunciante. No Continente, o correct branding foi de 50%.

No caso do BPI, 46,8% das pessoas que recordaram o anúncio identificaram corretamente a marca, enquanto a Sagres registou um correct branding de 54,6%.

Em Espanha, El Pozo (28,2%) e Domino’s (27,3%) lideraram o branded reach.

O estudo aponta ainda para diferenças na capacidade de atribuir corretamente as campanhas às marcas, com a taxa média de atribuição errada a situar-se nos 41,4% em Espanha, versus 28,5% em Portugal.

Apesar das diferenças entre campanhas, algumas marcas continuam a dominar a associação espontânea ao Mundial nos dois mercados. Adidas, Coca-Cola, Nike e Visa são as marcas mais referidas, com a Coca-Cola a liderar em Portugal e a Adidas em Espanha.

A análise mostra ainda uma mudança nos hábitos de consumo durante a competição e traduz a chegada da LiveMode TV ao mercado. De acordo com o estudo, a utilização do YouTube para acompanhar o Mundial passou de 16,4% para 30%, chegando aos 45% entre os 18 e os 34 anos.

Acompanhe a apresentação do estudo: