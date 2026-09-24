Sem grandes avanços, “tempo” é o ganho que os investidores querem da reunião entre presidentes dos EUA e China

⚡ ECO Fast A cimeira entre Donald Trump e Xi Jinping em Washington é esperada pelos mercados como um evento que promova a estabilidade nas relações económicas.

Uma cimeira construtiva pode reduzir a volatilidade no curto prazo, mas não alterará a tendência de diversificação das cadeias de abastecimento entre as duas potências.

Entretanto, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, já confirmou que o acordo da trégua comercial com a China foi prolongado até 10 de janeiro.

As cimeiras entre os líderes das grandes potências costumam gerar nervosismo nos investidores, na maior parte das vezes ansiosos por verem um grande acordo que apresente um caminho comum ou que desbloqueie a resolução de um conflito, permitindo ganhos nos ativos. O resultado da reunião desta quinta-feira, em Washington, entre o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo chinês Xi Jinping é, no entanto, desejado de outra forma nos mercados – na improbabilidade de haver um grande anúncio ou acordo, que seja um evento tranquilo que dê mais tempo ao processo de estabilização das relações entre as duas maiores economias do mundo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Porque é que uma cimeira calma é importante para os mercados? Miha Hribernik, vice-presidente e estrategista-chefe de geopolítica para a Ásia no Deutsche Bank, responde à sua própria pergunta com um olhar para o passado recente. “Tal como em maio, o nosso cenário-base para a cimeira de 24 de setembro entre os presidentes Trump e Xi é o de uma reunião forte em termos de imagem e sinais positivos, mas com poucos resultados concretos“.

“Embora seja improvável um avanço significativo, uma cimeira tática bem-sucedida num contexto de competição estratégica é o melhor cenário realista: deverá prolongar a estabilidade ao mais alto nível até ao primeiro semestre de 2027 e minimizar, no curto prazo, os riscos de uma dissociação económica, de uma crise de segurança ou de uma guerra comercial disruptiva”, sublinhou.

Ariana Salvatore, responsável pela área de research de políticas públicas nos EUA do Morgan Stanley, recordou que, em maio, os dois lados estabeleceram um quadro para aquilo a que chamam uma relação mais construtiva de estabilidade estratégica. Esse encontro resultou também na criação de novos diálogos sobre comércio e investimento, em compromissos relativos a compras de produtos agrícolas e aeronaves e num acordo para iniciar um diálogo sobre inteligência artificial.

“Mas a cimeira desta semana acontece num momento importante, uma vez que vários dos acordos temporários que ajudaram a estabilizar a relação económica deverão expirar no final deste outono“, referiu, no podcast Thoughts on the Market, destacando o comércio. “A atual trégua tarifária entre os EUA e a China deverá expirar em novembro e as informações divulgadas publicamente sugerem agora que os dois governos estão a discutir uma extensão, juntamente com possíveis anúncios sobre agricultura, barreiras não tarifárias e um conjunto relativamente restrito de bens que poderão beneficiar de tarifas mais baixas”.

Entretanto, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, já confirmou que os EUA e a China acordaram estender a trégua comercial até 10 de janeiro do próximo ano.

A questão para os mercados é menos saber se a reunião produzirá um novo acordo comercial abrangente e mais saber se os dois lados conseguirão prolongar o atual período de estabilidade e evitar um novo aumento significativo das tarifas. Ariana Salvatore Responsável pela área de research de políticas públicas nos EUA do Morgan Stanley

Segundo Salvatore, a questão para os mercados, por isso, “é menos saber se a próxima semana produzirá um novo acordo comercial abrangente e mais saber se os dois lados conseguirão prolongar o atual período de estabilidade e evitar um novo aumento significativo das tarifas”.

O banco de investimento americano Goldman Sachs conduziu entre 2 e 12 de setembro um inquérito junto de investidores da China continental (onshore) e offshore, sobre as expectativas sobre a reunião. “A maioria dos inquiridos espera que a visita do presidente Xi aos EUA seja sobretudo simbólica, embora os investidores no mercado chinês (onshore) revelem uma perspetiva relativamente mais positiva: 38% esperam progressos incrementais, contra 26% dos inquiridos no mercado offshore”, concluiu.

No inquérito, os investidores onshore e offshore têm perspetivas cambiais globalmente semelhantes, “com a maioria a esperar que o ritmo de valorização da moeda chinesa yuan se mantenha praticamente inalterado ou abrande no mês seguinte à visita. o que sugere que os investidores esperam um potencial de valorização limitado da moeda decorrente diretamente do encontro”.

“Extensão provável”

Miha Hribernik, do Deutsche Bank, explica que as eleições intercalares norte-americanas de 3 de novembro poderão incentivar a administração Trump a procurar acordos, numa altura em que as preocupações dos eleitores com o custo de vida estão nos níveis mais elevados desde abril. “Entre os possíveis resultados estão progressos na criação de um Conselho de Comércio para bens não sensíveis, compras de produtos agrícolas, acordos de investimento direcionados e uma extensão do acordo de Busan de 2025, que adiou até novembro de 2026 um conjunto de restrições económicas recíprocas”, referiu. “Mas, mesmo que não seja alcançada no dia 24, avaliamos que uma extensão antes do prazo continua a ser provável”, afirmou, antes do anúncio de extensão do acordo feito por Scott Bessent.

Para Ariana Salvatore, do Morgan Stanley, mesmo uma cimeira construtiva dificilmente inverterá a tendência estrutural para a aposta na tecnologia e para a diversificação das cadeias de abastecimento. “Na verdade, defendemos que uma maior bifurcação entre os EUA e a China deverá reforçar o investimento em ecossistemas paralelos, capacidade de produção de semicondutores, centros de dados, infraestruturas de cloud, energia e cadeias de abastecimento de minerais críticos“.

Nesse sentido, “uma redução das tensões geopolíticas na reunião poderá, de facto, diminuir a volatilidade dos mercados no curto prazo, mas sem necessariamente alterar o ciclo de investimento subjacente”.

Assim, sublinha Salvatore, “a questão fundamental após a cimeira não é simplesmente saber se as relações estão a melhorar ou a deteriorar-se, é saber se os dois lados conseguem preservar estabilidade suficiente para gerir a sua competição, enquanto o processo de longo prazo de redução dos riscos [derisking] continua em segundo plano.