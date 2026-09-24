Shortlist: Prada reinventa a sua casa em Milão, relógios em miniatura e um livro de Nadal

A Prada transforma a sua histórica morada milanesa num destino de oito pisos e há ainda golfe no Algarve, a nova carta d’O Talho e uma biografia de Rafael Nadal.

A Shortlist desta semana começa em Milão, onde a Prada reúne moda, gastronomia, arquivo e cultura na Galleria Vittorio Emanuele II, passa depois pela joalharia de Carolina Bucci e pela nova Lady B da Blancpain. Em Portugal, há um campo de golfe renovado em Monte Rei, uma nova carta centrada na origem das carnes n’O Talho, de Kiko Martins, e, por fim, uma visita aos arquivos privados da família Nadal, ponto de partida para uma nova biografia visual do antigo tenista espanhol.

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1. Prada transforma a sua morada histórica em Milão

A Prada regressa ao lugar onde começou a construir a sua marca em 1913 para apresentar um dos seus projetos mais ambiciosos em Milão. A Prada Galleria ocupa oito pisos da Galleria Vittorio Emanuele II e reúne loja, hospitality, arte e história, transformando a morada histórica da casa italiana num espaço dedicado às diferentes dimensões da marca. Sob a direção de Miuccia Prada, o projeto liga dois lados do octógono central da galeria através de uma nova passagem subterrânea e reúne as boutiques Prada Donna e Uomo, a histórica pastelaria Marchesi 1824 e o Osservatorio Fondazione Prada. Segundo a Travel + Leisure, a ligação, denominada Passaggio Segreto, permite circular entre as duas lojas através de um percurso que recupera elementos da história do design da casa.

No piano nobile, o andar mais importante, encontra-se a Pradasphere, agora convertida numa exposição permanente dedicada ao percurso da Prada, da fundação da casa ao presente. O complexo inclui ainda novos pisos reservados a compras por convite, o Studio, e hospitalidade privada, o Appartamento.

2. Carolina Bucci dá ao ouro a aparência do tempo

A designer de joias Carolina Bucci acrescenta à sua coleção a EveryDay, uma pulseira entrançada produzida à mão em ouro de 18 quilates no seu atelier em Florença. A peça recupera a linguagem da coleção Lucky, construída em torno da ideia de desejos pessoais, mas introduz um novo acabamento que procura dar ao ouro a aparência de uma peça usada ao longo de anos. A inspiração é pessoal. Carolina Bucci partiu do seu próprio Audemars Piguet Royal Oak dos anos 1980, um relógio cuja superfície adquiriu, ao longo de décadas, marcas de utilização e uma pátina própria. A designer procurou transportar essa ideia de desgaste natural para uma joia nova.

3. Blancpain recupera 70 anos de miniaturização relojoeira

A Blancpain assinala o 70.º aniversário da coleção Ladybird com a Lady B, um novo relógio que recupera a herança da Ladybird Bullet, apresentada em 1956. O modelo original nasceu sob a liderança de Betty Fiechter, a primeira mulher a dirigir uma casa relojoeira suíça, e ficou associado a um feito técnico: integrava o mais pequeno movimento mecânico redondo produzido em série à época. Sete décadas depois, a marca regressa ao território da miniaturização. A Lady B é equipada com o calibre de manufatura 615, um dos mais pequenos movimentos mecânicos automáticos redondos contemporâneos, com 15,7 mm de diâmetro e 3,9 mm de espessura. A peça está disponível em aço inoxidável ou ouro vermelho de 18 quilates, e passa a fazer parte da coleção Ladybird.

4. Monte Rei reabre o North Course após seis meses de renovação

O North Course do Monte Rei Golf & Country Club, em Vila Nova de Cacela, reabriu após uma intervenção de seis meses destinada a atualizar infraestruturas e preservar o desenho original assinado por Jack Nicklaus, com quem foi desenvolvida a intervenção. O campo, localizado no sotavento algarvio, integra agora uma nova fase de investimento no resort. A renovação incluiu a reconstrução dos greens, a recuperação dos bunkers, a requalificação dos caminhos para buggies e intervenções nas áreas de treino. Dirk Bouts, senior designer do gabinete, refere que foram também alargados vários tees e realizados trabalhos de limpeza em toda a propriedade, procurando restituir ao percurso as condições e a apresentação previstas no projeto inicial. A reabertura coincide com um ciclo mais amplo de investimento em Monte Rei, que prevê a chegada de um hotel Nobu com 100 quartos, um restaurante da marca e branded residences.

5. O Talho põe a origem da carne no centro da nova carta

O Talho apresenta uma nova carta sob a assinatura “Da origem ao fogo”, reforçando a ligação à proveniência das carnes, aos produtores e ao produto nacional. A proposta marca um novo capítulo no restaurante de Kiko Martins, mantendo a carne como protagonista, mas dando maior destaque ao território, às raças e às técnicas de fogo. A secção de cortes foi reorganizada entre opções sem osso, com osso e especiais, com particular atenção às raças e origens, como boi capado minhoto, cachena, frisona, barrosã, rubia galega, vaca minhota e wagyu alentejano convivem na carta com referências internacionais como kobe beef japonês e chuletón de vaca basca. “Queremos que cada prato conte uma história de território, de tradição e de respeito pela matéria-prima”, explica Kiko Martins. Permanecem pratos que já se podem chamar de clássicos: croquetes de cozido, pica-pau, tártaro d’O Talho e o bife wellington para duas pessoas.

6. Rafa Nadal, terra batida e um livro

A carreira de Rafa Nadal prepara-se para ganhar forma de livro numa biografia visual que percorre três décadas da vida do tenista espanhol, a partir de um território que se tornou indissociável da sua imagem: a terra batida. O livro reúne fotografias inéditas provenientes dos arquivos privados da família Nadal, acompanhando o percurso do jogador desde os primeiros anos até à construção de uma das carreiras mais importantes do ténis atual. Parte destas imagens nunca foi antes divulgada, afiança a editora Assouline. A obra é complementada por testemunhos de pessoas próximas de Nadal e de figuras que acompanharam o seu percurso. Entre os contributos estão reflexões de Roger Federer, eterno rival, e do rei Felipe VI de Espanha.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.