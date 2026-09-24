STCP prepara venda da sede na Torre das Antas

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), transportadora municipal de passageiros no Porto e em cinco concelhos limítrofes, quer vender a sua sede na Torre das Antas. Ao que o ECO/Local Online apurou, a transportadora pretende instalar-se perto da operação. Atualmente, existem estações de recolha na Areosa, na Via Norte e em Francos.

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A proposta, que será discutida na reunião de acionistas agendada para 22 de outubro, prevê a “alienação do património imobiliário que constitui a sede da STCP, sito na Avenida Fernão de Magalhães, no Porto”.

Atualmente, a sede da companhia está na conhecida Torre das Antas, onde funcionam os serviços centrais e também o data center e o centro de controlo de tráfego da transportadora. Ao todo, a STCP ocupa quatro pisos no edifício, entre o 10.º e o 13.º andar, num total de 650 metros quadrados.

Em 2019, a empresa pública passou a ter uma estrutura acionista composta por seis autarquias, com diferentes participações no capital. No consulado de António Costa, tal como a Carris passou do Estado para a Câmara de Lisboa, a STCP passou para a posse de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia, com participações individuais entre os 5,4% de Valongo e os 53,69% da segunda principal cidade do país.

A assembleia geral extraordinária da empresa realiza-se a partir das 10 horas de dia 22 de outubro na própria sede, no número 1862 da Avenida Fernão de Magalhães, no Porto.

Segundo noticiou o jornal Público em 1999, a STCP adquirira, em 1998, estes quatro pisos e 70 lugares de garagem, tendo gasto então um valor que, convertido à moeda única europeia, se cifraria em 7 milhões de euros.