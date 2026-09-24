Três em quatro utilizadores de redes sociais já usaram IA generativa

Humor, entretenimento e publicidade são os conteúdos gerados por IA mais aceites, enquanto temas políticos e jornalísticos, publicações de figuras públicas e avaliações de produtos geram resistência.

Quase oito em cada dez portugueses que utilizam redes sociais (77%) já recorreram a ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Gemini ou Copilot. A utilização é regular para quase 40% e ocasional para 38%, revela a 16.ª edição do estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais”, da Marktest, que analisa pela primeira vez a utilização de IA neste contexto.

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O recurso a estas ferramentas é mais elevado entre os utilizadores mais jovens, os residentes na Grande Lisboa e os pertencentes às classes sociais mais altas. Entre os que utilizam IA generativa, 22,5% dizem já ter recorrido a estas ferramentas especificamente para criar conteúdos destinados às redes sociais.

A exposição a conteúdos gerados por IA também é significativa, com mais de dois em cada três inquiridos que conhecem estas ferramentas acreditam ver frequentemente conteúdos produzidos por IA nas redes sociais. Contudo, apenas 41% dizem conseguir identificá-los. Para 95%, é importante que os conteúdos gerados por Inteligência Artificial estejam devidamente identificados.

A utilização de IA parece também ter impacto na perceção de credibilidade. Quase 65% dos inquiridos que conhecem estas ferramentas consideram que um conteúdo perde credibilidade quando sabem que foi gerado por IA.

Humor, entretenimento e publicidade são os conteúdos gerados por IA mais aceites, enquanto conteúdos políticos e jornalísticos, publicações de figuras públicas e avaliações de produtos geram maior resistência.

“Os Portugueses e as Redes Sociais” é um estudo realizado pela Marktest desde 2011, com o objetivo de conhecer índices de notoriedade, utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais. A informação para a edição de 2026 foi recolhida através de entrevistas online, realizadas entre os dias 6 e 21 de julho, tendo por base um questionário estruturado de autopreenchimento. A amostra foi constituída por 802 entrevistas a indivíduos entre os 15 e os 64 anos, residentes em Portugal Continental e utilizadores de redes sociais. Este universo é estimado pelo estudo Bareme Internet da Marktest em 5 milhões e 712 mil indivíduos.