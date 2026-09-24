Trump e Xi discutem segurança da IA, uma corrida que ninguém quer perder

Os líderes das duas maiores economias do mundo reúnem-se esta quinta-feira em Washington, num encontro em que a inteligência artificial (IA) estará entre os temas quentes em discussão. A visita de Xi Jinping à capital norte-americana assume particular relevância nesta que é a primeira deslocação do líder chinês à capital norte-americana em 11 anos, altura em que Barack Obama ainda ocupava a Presidência dos EUA.

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O encontro ocorre num momento de crescente atenção quanto ao ritmo de desenvolvimento e à segurança da IA, depois de os líderes das duas maiores tecnológicas norte-americanas deste setor, Anthropic e OpenAI, terem concordado que é preciso abrandar e garantir auditorias independentes aos seus modelos. A visita acontece também poucos dias depois das negociações realizadas em Nova Iorque entre o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, que acordaram estabelecer um diálogo formal entre os dois países sobre IA.

Poucos dias antes do encontro entre Trump e Xi, os Estados Unidos propuseram à China a criação de um novo “mecanismo de notificação” para incidentes relacionados com IA suscetíveis de afetar a segurança nacional. A proposta foi apresentada por Scott Bessent durante as conversações que manteve no fim de semana, em Nova Iorque, com o vice-primeiro-ministro chinês.

“Queremos uma visão partilhada sobre objetivos e ameaças comuns”, afirmou Bessent aos jornalistas após as negociações, defendendo uma maior transparência entre as duas maiores potências de IA do mundo. Segundo o responsável norte-americano, a criação deste mecanismo permite passar “da opacidade para uma maior transparência” relativamente a incidentes relacionados com IA. Washington e Pequim procuram, assim, estabelecer um diálogo sobre os riscos associados ao desenvolvimento desta potente tecnologia.

Adicionalmente, um especialista que trabalhou para a Anthropic e para a OpenAI, Jacob Coxon, alertou no início de setembro para os riscos que o desenvolvimento acelerado da IA pode representar para a humanidade, afirmando que a IA pode “matar-nos a todos até ao final da década”. Com isto, as preocupações em torno da segurança da tecnologia saltaram para o centro da agenda política e mediática.

Apesar de as iniciativas em discussão poderem representar os primeiros passos entre os dois países para estabelecer algumas salvaguardas naquela que é a corrida tecnológica mais disputada do momento, tanto Donald Trump como Xi Jinping colocam o foco, sobretudo, no desenvolvimento e na competitividade da IA, deixando a questão da segurança para segundo plano.

O Presidente norte-americano já veio rejeitar o cenários de extinção da humanidade provocada pela IA, classificando-o como uma “farsa” para impedir os EUA de “ganhar” a corrida, enquanto, no sentido inverso, Pequim encara os apelos das empresas norte-americanas para limitar os modelos de fronteira como uma tentativa de impedir a China de disputar a liderança tecnológica aos EUA. Ao mesmo tempo, a crescente projeção internacional dos modelos chineses de “pesos” abertos coloca também a segurança da IA nos interesses de Pequim. Estas tensões serão evidentes na reunião entre Trump e Xi.

Chips e terras raras cruzam-se na disputa tecnológica

O acesso aos chips mais avançados é outro dos principais pontos de tensão na corrida pela IA entre os dois países. Desde 2022, os Estados Unidos têm imposto restrições à exportação para a China de semicondutores avançados e de equipamentos utilizados no seu fabrico, numa tentativa de limitar o acesso de Pequim à capacidade computacional necessária para desenvolver sistemas de IA de ponta.

Embora a Administração Trump tenha autorizado algumas vendas de chips Nvidia H200 à China, o tema continua a ser sensível e Pequim tem acelerado o desenvolvimento de alternativas nacionais, numa disputa tecnológica em que o acesso ao poder de computação pode ser determinante.

“Os dois países também têm aqui interpretações um bocadinho diferentes relativamente ao controlo sobre a IA. A China, mais conservadora, quer ter algum controlo sobre o desenvolvimento da tecnologia da IA. Os Estados Unidos com uma toada mais livre. Certamente vai haver diálogo neste domínio”, antecipa Jorge Tavares da Silva, membro fundador do Observatório da China e professor na Universidade da Beira Interior, em declarações ao ECO.

A discussão sobre os semicondutores cruza-se, por outro lado, com outro recurso estratégico para a indústria tecnológica: as terras raras. A China é uma potência neste setor, enquanto os Estados Unidos procuram reduzir dependências externas numa altura em que estes materiais têm importância para várias cadeias de produção ligadas à tecnologia.

Para Jorge Tavares da Silva, este poderá ser um dos pontos de negociação entre Washington e Pequim. “Temos as terras raras, de que os EUA precisam muito, enquanto a China é a grande potência de terras raras”, afirma, acrescentando que Pequim poderá procurar obter concessões norte-americanas em matéria de semicondutores avançados.

É precisamente esse acesso à tecnologia que, segundo o especialista, poderá ser importante para Pequim. “É um assunto muito sensível, pois, querendo a China ser um ator de topo no domínio tecnológico, precisa desses semicondutores”, sublinha.

A disputa pelo acesso à tecnologia mais avançada insere-se, contudo, numa competição mais ampla entre as duas potências. Para Miguel Braz, responsável pela área do empreendedorismo e inovação na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, a tentativa dos Estados Unidos de limitar o avanço tecnológico chinês está também ligada ao acesso a terras raras.

“Os americanos querem atrasar o avanço tecnológico chinês e isso está ligado obviamente à questão das terras raras. Querem atrasar os chineses tecnologicamente, militarmente também, está tudo conectado”. E os chineses querem obviamente fazer avançar os seus objetivos, independentemente da hegemonia americana que, como se sabe, está a diminuir nos últimos anos, com Trump a ser um acelerador dessa decadência, afirma.

O jantar de Estado marcado para esta quinta-feira contará também com várias figuras de topo do setor tecnológico e empresarial norte-americano. Segundo a CNBC, entre os convidados estão Jeff ;Bezos, fundador da Amazon, Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, Sundar Pichai, CEO da Google, Michael Dell, da Dell, e Tim Cook, presidente do conselho de administração da Apple. A estação norte-americana tinha já avançado a presença prevista de Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, Jane Fraser, diretora-geral do Citigroup, Jensen Huang, CEO da Nvidia, e Sam Altman, CEO da OpenAI.