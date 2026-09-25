Arrow quer comprar ativos da exploração do Castro Marim Golfe & Country Club

Na região do Algarve, o grupo britânico, que tem feito várias aquisições em Portugal, destaca-se sobretudo nas atividades de exploração de empreendimentos de alojamento turístico e campos de golfe.

A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta sexta-feira ter recebido notificação da Flecha 25 S.a.r.l. sobre a aquisição do controlo sobre ativos relativos à exploração do empreendimento turístico e de golfe Castro Marim Golfe & Country Club.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela Flecha 25 S.à.r.l. (Arrow), do controlo exclusivo sobre os ativos relativos à exploração do empreendimento turístico e de golfe Castro Marim Golfe & Country Club (Ativos Alvo), atualmente detidos pela Algarvelux, Construções e Empreendimentos, S.A. (Algarvelux CE) e pela Algarvelux Villages – Exploração Turística, S.A. (Algarvelux Villages)”, refere a informação disponível no site da AdC.

A Flecha LUX 25 é uma sociedade do grupo Arrow, que, em Portugal, está ativo, essencialmente, na gestão de créditos vencidos e de cobrança duvidosa e em investimentos imobiliários, na exploração comercial de marinas e portos de recreio, na produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos e na comercialização de mobiliário e equipamentos para a hotelaria.

Na região do Algarve, o grupo Arrow destaca-se sobretudo nas atividades de exploração de empreendimentos de alojamento turístico e campos de golfe, segundo refere a AdC.

A Algarvelux Villages – Exploração Turística é uma sociedade ativa na gestão e exploração turística do aldeamento turístico com 55 unidades de alojamento integrado no empreendimento, ao abrigo de contratos de exploração turística, conforme consta no processo da AdC.

A Algarvelux, Construções e Empreendimentos é descrita como uma sociedade ativa na exploração dos campos de golfe e do clubhouse do empreendimento Castro Marim Golfe & Country Club, na organização de eventos no clubhouse e na exploração do seu restaurante e bar, na prestação de serviços de gestão de alojamento local relativamente a um número limitado de imóveis situados no empreendimento, e na promoção e venda pontual de imóveis integrados no mesmo.