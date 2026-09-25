Ativo do dia. Taxa de juro de Portugal a 10 anos em máximos de 2017

O ativo

Obrigações do Tesouro a 10 anos. É o benchmark da dívida pública portuguesa e serve de referência para custos de financiamento cobrados a empresas financeiras e não financeiras no país. Quando os juros da dívida portuguesa sobem, isto significa que o Estado irá pagar mais para se financiar no mercado.

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O marco

A taxa de rendibilidade das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos está em máximos de março de 2017, nos 3,990%.

A causa

A subida das taxas de juro exigidas pelos investidores para deter dívida portuguesa ocorre num ambiente de contágio, marcado pelo agravamento global das “yields” das obrigações soberanas, com as americanas “treasuries” a baterem máximos de várias décadas. Na origem do pessimismo dos investidores tem estado a subida dos preços do petróleo e a expectativa de que os principais bancos centrais, incluindo a americana Reserva Federal dos EUA, sejam forçados a avançar com novos aumentos de juros.

“A subida da yield portuguesa a 10 anos acima de 4% acompanha o movimento dos principais mercados obrigacionistas desenvolvidos, um sell-off generalizado da dívida pública das economias avançadas”, justifica Paulo Monteiro Rosa. O economista sénior do Banco Carregosa destaca, porém, que “uma yield de 4% na dívida portuguesa a 10 anos não parece, por si só, um nível preocupante”, uma vez que o spread português face à Alemanha não revela “qualquer aumento do risco específico da dívida portuguesa“. “Este movimento resulta sobretudo da inflação mais elevada, ditada pela forte subida dos preços da energia, das expectativas de novas subidas das taxas de juro, da robustez do crescimento económico nos EUA e da deterioração das contas públicas em algumas economias desenvolvidas”, resume.

O que esperar a seguir

Os juros da dívida de Portugal deverão acompanhar aquilo que será o desempenho do mercado de obrigações global, o qual vai continuar a ser ditado pelo impacto da guerra do Irão nos preços, sobretudo da energia. Segundo os economistas do ING, as taxas de juro de longo prazo na Europa deverão continuar mais expostas às expectativas de mexidas nos juros na região.

“No caso português, será também fundamental acompanhar o spread face à Alemanha. Enquanto esse diferencial se mantiver próximo dos atuais 40 pontos base, a evolução da yield portuguesa continuará a refletir sobretudo o movimento dos benchmarks europeus”, explica Paulo Monteiro Rosa. O economista realça ainda que “a evolução das contas públicas nacionais também será relevante. A descida da dívida pública para 89,7% do PIB em 2025 e a maturidade média ainda elevada, de 7,5 anos, continuam a limitar o impacto imediato da subida das taxas de mercado no custo médio da dívida”.

A frase

A subida da yield portuguesa não significa uma deterioração das contas públicas nacionais, mas é ditada pela subida das yields dos principais benchmarks internacionais. O risco percebido da dívida portuguesa não aumentou, uma vez que o spread face à Alemanha se mantém nos 40 pontos base. Paulo Monteiro Rosa Economista do Banco Carregosa

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