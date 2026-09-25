Luísa Ribeiro é um dos oito nomes candidatos à administração da RTP, em equipa com o ex-jornalista e atual apresentador Luís Castro, mas tem ao mesmo tempo um processo contra o Estado, e a Presidência de Conselho de Ministros, que tutela a televisão pública.

O processo, em segredo de justiça, surge na sequência de ter sido exonerada, a seu próprio pedido, do conselho diretivo da AIMA, revelou ao ECO uma fonte conhecedora do caso.