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Candidata à administração da RTP tem processo contra o próprio Estadopremium

O processo, em segredo de justiça, surge na sequência de ter sido exonerada, a seu próprio pedido, do conselho diretivo da AIMA, revelou ao ECO uma fonte conhecedora do caso.

Luísa Ribeiro é um dos oito nomes candidatos à administração da RTP, em equipa com o ex-jornalista e atual apresentador Luís Castro, mas tem ao mesmo tempo um processo contra o Estado, e a Presidência de Conselho de Ministros, que tutela a televisão pública.

O processo, em segredo de justiça, surge na sequência de ter sido exonerada, a seu próprio pedido, do conselho diretivo da AIMA, revelou ao ECO uma fonte conhecedora do caso.

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