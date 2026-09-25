Política

Cartão de militante do PS? “É um assunto que diz respeito a Mário Centeno”, diz Carneiro

  • Diogo Mendo Fernandes
  • 18:43

O atual secretário-geral do PS marca presença no lançamento do livro de Mário Centeno "Contas Certas".

A pouco menos de 10 minutos de começar a conferência de apresentação do livro de Mário Centeno, o antigo ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal, chegou o secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro. Interpelado pelos jornalistas atirou para Mário Centeno a decisão sobre filiar-se no partido.

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Quando questionado sobre se estava pronto a dar o cartão de militante ao antigo governante, mas José Luís Carneiro resistiu ao dizer que “esse é um assunto que diz respeito ao Mário [Centeno]”. Explicou apenas que estava a “responder a um convite de um amigo” para estar no lançamento do livro.

Foi um grande ministro das Finanças num tempo em que éramos felizes“, acrescentou.

Mário Centeno reiterou minutos depois que não há “outra interpretação” para a presença do secretário-geral do PS e acrescentou que têm “falado bastante”.

O encontro, na Fundação Calouste Gulbenkian, onde o livro do ex-governador vai ser apresentado acontece depois de, quando questionado, numa entrevista ao Expresso, sobre os conselhos que daria ao atual líder socialista ter respondido apenas com uma palavra: “preparação”. Uma preparação que, defende, deve ser “recatada, coerente e o mais completa possível”.

Nessa entrevista explicou ainda um argumento de que as pessoas não votam justificando que “não têm em quem votar”.

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