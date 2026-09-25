CUF distinguida por agência de rating como “excelente” na sustentabilidade

A agência europeia de rating ESG EthiFinance atribuiu à CUF a avaliação global de “Excelente”, com uma pontuação de 8,9 em 10 no seu rating de sustentabilidade, informa a empresa através de um comunicado enviado às redações.

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A avaliação abrange as dimensões ambiental, social e de governação, abrangendo 16 dimensões, através de cerca de 150 indicadores transversais e de indicadores específicos por setor. “Integrar a sustentabilidade na gestão significa considerar, nas decisões, os seus efeitos sobre os profissionais, os doentes, as comunidades e os recursos que utilizamos. Esta avaliação reconhece o trabalho desenvolvido pela CUF e ajuda-nos a identificar onde devemos concentrar os próximos esforços”, afirma o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz.

A dimensão social relativa às partes interessadas externas obteve a pontuação mais elevada, com 9 pontos em 10. Neste pilar, a CUF indica que foi valorizada a participação em redes locais e as parcerias com organizações sociais, as iniciativas de literacia em saúde e de inclusão, o voluntariado e o apoio à investigação.

A CUF contabiliza um investimento social de 860 mil euros em 2025 e 2.474 de horas de voluntariado corporativo. A empresa tem 22 parcerias com entidades de economia social. Em paralelo, quase 60% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres.

Na dimensão relativa aos colaboradores, a CUF alcançou 8,2 pontos, com destaque para a formação e o desenvolvimento de competências, as condições de trabalho, o diálogo social, uma estrutura sólida de promoção da diversidade e da inclusão e práticas consolidadas de segurança e saúde no trabalho.

Na governação, classificada com 7,6 pontos, o relatório salienta os processos de conduta empresarial, a segurança digital e a integração de critérios ESG na relação com os fornecedores. 84% dos colaboradores da CUF tiveram formação em conduta ética e, em relação aos fornecedores, 1.335 destes foram avaliados de acordo com critérios ESG e o prazo de pagamento aos mesmos foi, em média, de 58 dias.

Já o pilar ambiental obteve uma pontuação correspondente ao nível “Avançado”, com 6,6 pontos. Neste campo, a CUF apresenta indicadores como mais de metade da frota ser elétrica ou híbrida e ter instalado painéis fotovoltaicos, com a potência de 510 quilowatts-pico — reduziu a intensidade energética em 20%. A empresa conseguiu ainda reduzir as emissões de dióxido de carbono e de gases anestésicos em 91%, face a 2022. Ao mesmo tempo, reduziu o consumo de papel em 7 milhões de folhas, novamente face a 2022.

“A EthiFinance releva os progressos na gestão de emissões de carbono, na eficiência energética, na redução de resíduos e na reutilização de recursos”, informa ainda a CUF, através do comunicado.

A EthiFinance é uma agência europeia especializada em ratings financeiros e de

sustentabilidade. As suas avaliações ESG abrangem mais de 3.000 empresas cotadas europeias, apoiando investidores, instituições financeiras e empresas na análise de riscos e de desempenho em sustentabilidade.