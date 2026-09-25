Embaixada da Arábia Saudita celebra em Madrid o Dia Nacional, destacando a solidez das suas relações com a Espanha

A Embaixada da Arábia Saudita em Espanha celebrou em Madrid o Dia Nacional da Arábia Saudita, numa cerimónia que, este ano, teve lugar na residência da Embaixada e que reuniu responsáveis do Governo espanhol, embaixadores acreditados junto do Reino de Espanha e um grupo restrito de autoridades e representantes de diferentes áreas.

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A celebração, sob o lema «O nosso orgulho provém dos nossos valores», destacou a identidade e os princípios que caracterizam o país e a sua sociedade. Durante o seu discurso, a embaixadora da Arábia Saudita em Espanha, Haifa Al Mogrin, destacou valores como a generosidade, a autenticidade, a coragem e a determinação, sublinhando que estes constituem a base sobre a qual a Arábia Saudita enfrenta o seu processo de transformação e a sua abertura ao mundo, combinando tradição e modernidade.

A embaixadora dedicou parte da sua intervenção aos avanços alcançados no âmbito da Visão 2030, a estratégia nacional de desenvolvimento da Arábia Saudita que entra na sua fase final após uma década de transformação económica e social. O relatório anual da estratégia relativo a 2025 indica que 93 % dos seus indicadores atingiram, superaram ou se situaram próximos das suas metas anuais, enquanto as atividades não petrolíferas representam já mais de metade da economia saudita.

No que diz respeito ao turismo, Al Mogrin destacou que a Arábia Saudita recebeu, em 2025, cerca de 123 milhões de turistas nacionais e internacionais, com uma despesa turística superior a 300 000 milhões de riyals. Os números expressivos registados levaram a Arábia Saudita a elevar a sua meta para 2030 para 150 milhões de visitantes.

RELAÇÕES BILATERAIS

As relações bilaterais com a Espanha ocuparam também um lugar de destaque durante a cerimónia. A embaixadora destacou a proximidade entre ambos os países e a vontade de continuar a aprofundar a sua cooperação nos domínios político, económico, de investimento e cultural.

Entre os principais avanços de 2026 destaca-se a criação do Conselho de Associação Estratégica entre a Arábia Saudita e a Espanha, acordado durante a visita a Madrid do ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Faisal bin Farhan Al Saud, no passado mês de maio. O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol salientou, na altura, que o novo quadro visa elevar e alargar uma relação bilateral baseada em laços históricos de amizade e cooperação.

A isto acrescenta-se o reforço da conectividade entre ambos os países com os quatro voos diretos semanais entre Riade e Madrid operados pela Riyadh Air, uma nova ligação destinada a favorecer os intercâmbios turísticos, económicos e empresariais entre as duas capitais.