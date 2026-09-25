BRANDS' ECO Entrajuda lança calculador de impacto ambiental
No Dia Nacional da Sustentabilidade, a Entrajuda dá um passo inovador com o lançamento do seu "Calculador de Impacto Ambiental".
Esta nova ferramenta permite às empresas medir, com rigor, a pegada ecológica poupada através da doação e reutilização de equipamentos em fim de vida.
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Para debater o impacto real desta iniciativa e a urgência de transformar o comportamento corporativo face aos resíduos, reunimos num painel Isabel Jonet, presidente da Entrajuda, e Ana Cristina Carrola, vogal do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Assista à conversa e descubra como a economia circular e a responsabilidade social se cruzam na construção de um futuro mais sustentável, onde o desperdício dá lugar à solidariedade e à eficiência ambiental.
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