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BRANDS' ECO Entrajuda lança calculador de impacto ambiental

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No Dia Nacional da Sustentabilidade, a Entrajuda dá um passo inovador com o lançamento do seu "Calculador de Impacto Ambiental".

Esta nova ferramenta permite às empresas medir, com rigor, a pegada ecológica poupada através da doação e reutilização de equipamentos em fim de vida.

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Para debater o impacto real desta iniciativa e a urgência de transformar o comportamento corporativo face aos resíduos, reunimos num painel Isabel Jonet, presidente da Entrajuda, e Ana Cristina Carrola, vogal do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

  • Ana Cristina Carrola, vogal do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e Isabel Jonet, presidente da Entrajuda
  • Ana Cristina Carrola, vogal do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
  • Isabel Jonet, presidente da Entrajuda
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Assista à conversa e descubra como a economia circular e a responsabilidade social se cruzam na construção de um futuro mais sustentável, onde o desperdício dá lugar à solidariedade e à eficiência ambiental.

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