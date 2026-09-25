Entrajuda lança calculador de impacto ambiental

Esta nova ferramenta permite às empresas medir, com rigor, a pegada ecológica poupada através da doação e reutilização de equipamentos em fim de vida.

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Para debater o impacto real desta iniciativa e a urgência de transformar o comportamento corporativo face aos resíduos, reunimos num painel Isabel Jonet, presidente da Entrajuda, e Ana Cristina Carrola, vogal do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).





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Assista à conversa e descubra como a economia circular e a responsabilidade social se cruzam na construção de um futuro mais sustentável, onde o desperdício dá lugar à solidariedade e à eficiência ambiental.