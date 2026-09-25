Euribor sobe a seis e a 12 meses para novos máximos desde o verão de 2024

A taxa Euribor desceu esta sexta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses para novos máximos desde setembro e julho de 2024, respetivamente. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,607%, continuou abaixo das taxas a seis (3,070%) e a 12 meses (3,379%).

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A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 3,070% , mais 0,052 pontos que na quinta-feira e um novo máximo desde setembro de 2024.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , mais 0,052 pontos que na quinta-feira e um novo máximo desde setembro de 2024. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também subiu, para 3,379% , mais 0,071 pontos e um novo máximo desde julho de 2024.

, a taxa Euribor também , mais 0,071 pontos e um novo máximo desde julho de 2024. Em sentido contrário, a Euribor a três meses cedeu, ao ser fixada em 2,607%, menos 0,007 pontos que na véspera.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.

Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho. Em junho, a instituição tinha subido, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva, e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.

Em agosto, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas com maior intensidade do que em julho e mais acentuadamente no mais longo: a três meses aumentou 0,088 pontos, para 2,513%; a seis meses avançou 0,066 pontos, para 2,713%; e a 12 meses cresceu 0,099 pontos, para 2,954%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.