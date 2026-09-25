Euribor sobe a seis e a 12 meses para novos máximos desde o verão de 2024
Esta sexta-feira, a taxa Euribor avançou para 3,070% a seis meses e para 3,379% a 12 meses, enquanto a três meses caiu para 2,607%.
A taxa Euribor desceu esta sexta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses para novos máximos desde setembro e julho de 2024, respetivamente. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,607%, continuou abaixo das taxas a seis (3,070%) e a 12 meses (3,379%).
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 3,070%, mais 0,052 pontos que na quinta-feira e um novo máximo desde setembro de 2024.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, para 3,379%, mais 0,071 pontos e um novo máximo desde julho de 2024.
- Em sentido contrário, a Euribor a três meses cedeu, ao ser fixada em 2,607%, menos 0,007 pontos que na véspera.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.
Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho. Em junho, a instituição tinha subido, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva, e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.
Em agosto, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas com maior intensidade do que em julho e mais acentuadamente no mais longo: a três meses aumentou 0,088 pontos, para 2,513%; a seis meses avançou 0,066 pontos, para 2,713%; e a 12 meses cresceu 0,099 pontos, para 2,954%.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Euribor sobe a seis e a 12 meses para novos máximos desde o verão de 2024
{{ noCommentsLabel }}