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Filme de Ruben Alves é o mais visto nos cinemas pela 2.ª semana consecutiva

 Lusa,

A última vez que um filme português liderou o mercado da exibição comercial de cinema em sala foi em agosto de 2024, com a comédia "Balas & Bolinhos: Só mais uma coisa", de Luís Ismael.

O filme “Santo António — O casamenteiro de Lisboa”, do realizador luso-francês Ruben Alves, foi o filme mais visto nos cinemas, pela segunda semana consecutiva, somando mais de 100 mil espectadores desde a estreia.

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De acordo com dados estatísticos do Instituto do Cinema e Audiovisual, aquela comédia contou com 51.907 espectadores na semana de 17 a 23 de setembro, à frente de “Resident Evil”, com 38.263 entradas, e “Odisseia”, com 11.890 espectadores.

O filme de Ruben Alves estreou-se nos cinemas a 10 de setembro e nessa primeira semana de exibição contabilizou 59.146 espectadores.

A última vez que um filme português liderou o mercado da exibição comercial de cinema em sala foi em agosto de 2024, com a comédia “Balas & Bolinhos: Só mais uma coisa”, de Luís Ismael.

“Santo António — O casamenteiro de Lisboa” também é o filme mais visto entre as produções portuguesas estreadas este ano nos cinemas: Nas duas semanas de exibição totalizou 111.058 espectadores e cerca de 775.881 euros de receita bruta de bilheteira.

O segundo filme português mais visto este ano nos cinemas é “Playback“, de Sérgio Graciano, com 41.851 espectadores, seguido de “Projecto Global“, de Ivo M. Ferreira, com 9.268 entradas.

“Santo António — O casamenteiro de Lisboa” fala de amor e tradições a partir de histórias dos casamentos de Santo António, que acontece todos os anos em Lisboa, mas o filme também aborda a gentrificação e o impacto do turismo nas cidades.

A terceira longa-metragem de ficção de Ruben Alves é protagonizada por Rita Blanco e Joaquim Monchique, que interpretam os guardiões de uma tradição lisboeta – os casamentos de Santo António – que corre o risco de ir parar às mãos de uma multinacional estrangeira.

Além daqueles dois atores — que trabalharam pela primeira vez juntos –, o elenco incluiu, entre outros, Lídia Franco, Rui Mendes, Maria Rueff, João Catarré, Maria João Bastos, Ana Bola, Inês Aires Pereira, Jacqueline Corado, Paco León, Joaquim de Almeida, Albano Jerónimo e Isabel Abreu.

Ruben Alves já tinha trabalhado com alguns dos atores deste filme em “A Gaiola Dourada” (2013), um sucesso de bilheteira em Portugal, sobre uma família portuguesa emigrada em Paris, remetendo também para a própria história do realizador, que nasceu e cresceu em Paris, filho de emigrantes portugueses.

Além de “Gaiola Dourada” e “Santo António – O Casamenteiro de Lisboa”, Ruben Alves realizou “Miss França”, estreado em 2020, que conta a história de Alex, um menino que tem o sonho de ser Miss França e as peripécias até lá chegar.

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