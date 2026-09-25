Galp e ISA transformam projeto agrovoltaico em vinho experimental

Após dois anos de ensaios, a experiência dá agora origem ao “Luz da Tapada”, uma edição especial de 400 garrafas, 200 de uvas sob painéis e 200 da zona de controlo, casta Encruzado.

A Galp e o Instituto Superior de Agronomia (ISA) apresentaram a primeira colheita de uvas cultivadas sob painéis solares em Portugal, resultado de um projeto-piloto desenvolvido na vinha do campus do ISA, em Lisboa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Depois de dois anos de ensaios, a experiência dá agora origem ao “Luz da Tapada”, uma edição especial de 400 garrafas, 200 de uvas sob painéis e 200 da zona de controlo, casta Encruzado.

A experiência, realizada nas castas Viosinho e Encruzado, permitiu acompanhar dois ciclos de produção e medir o impacto dos painéis nas condições microclimáticas da vinha, descreve a Galp.

“Mais do que um projeto de produção de energia, esta experiência permite avaliar a forma como a presença dos painéis altera as condições em que as plantas se desenvolvem e como essas alterações podem contribuir para uma agricultura mais resiliente. Com este projeto, mostramos também como o agrovoltaico pode conciliar produção agrícola e energia renovável no mesmo espaço”, afirma Georgios Papadimitriou, administrador executivo da Galp responsável pelas áreas das Renováveis e da Inovação, citado em comunicado.

A experiência desenvolvida no projeto do ISA está já a ser transposta para outros contextos agrícolas, com a Galp a testar a aplicação da tecnologia em culturas de maçã e mirtilo, nas regiões Oeste e Norte do país.