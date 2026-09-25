Geosat leva imagens de satélite a mais de 3 mil ilhas para monitorizar eventos climáticos

A Geosat vai levar imagens de satélite de muito alta resolução a mais de 3.000 ilhas de quase 40 Estados insulares, muitos deles particularmente expostos às alterações climáticas, à subida do nível do mar e a fenómenos extremos. A operadora portuguesa de satélites de observação da Terra tornou-se a primeira empresa europeia a integrar a SDG Data Alliance, uma aliança internacional para apoiar cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a Agenda de Antigua e Barbuda para os Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).

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“As imagens de satélite e a informação de observação da Terra são ativos críticos para apoiar as populações na adaptação às alterações climáticas. Com a entrada na SDG Data Alliance, a Geosat irá continuar a trabalhar com os parceiros da Aliança para levar o Espaço às pessoas, onde é mais necessário”, afirma Francisco Vilhena da Cunha, CEO da Geosat, citado em comunicado.

A lógica passa por juntar a capacidade de aquisição de imagens da Geosat ao trabalho de parceiros locais e internacionais que transformam esses dados em informação para apoiar decisões sobre gestão do território e recursos naturais, agricultura, florestas, zonas costeiras e resposta a emergências. Nos casos mais exigentes, a própria empresa nacional poderá assegurar a análise dos dados.

Para a empresa portuguesa, a entrada nesta aliança representa também uma expansão para a área da sustentabilidade, juntando-se à Defesa, segurança e emergências, gestão do território e infraestruturas críticas como mercados estratégicos.

“Esta parceria é estratégica para o crescimento da Geosat: ao integrar a nossa constelação de satélites e as nossas capacidades neste ecossistema de parceiros técnicos, institucionais e financeiros, conseguimos criar as condições para demonstrar aplicações em ambiente operacional, para apoiar o desenvolvimento da cadeia de valor da sustentabilidade, focada nas pessoas”, acrescenta o responsável, na mesma nota de imprensa.

A entrada na aliança, assinalada através de um acordo firmado em Nova Iorque com a PVBLIC Foundation, entidade gestora da Aliança, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, surge na sequência de projetos já desenvolvidos pela Geosat em Estados insulares. Em 2023, a empresa apoiou o arranque da Organização de Investigação Espacial das Maldivas, participando num projeto-piloto na ilha de Goidhoo.

No Pacífico, estão também em preparação novos projetos, com duas iniciativas já em curso e outras em fase de desenvolvimento, segundo a empresa.

Fundada em 2021 pelo CEiiA, a Geosat é um dos cinco operadores europeus de satélites de muito alta resolução reconhecidos pela Comissão Europeia/Copernicus. Em 2024, em parceria com a Airbus, participou na VHR 24, a primeira cobertura da Europa assegurada integralmente por satélites e empresas europeus.

A empresa fornece ainda imagens para municípios, países e instituições europeias e trabalha com entidades de Defesa e proteção civil, além de participar na Carta Internacional sobre Espaço e Grandes Catástrofes.