LaLiga, a Premier League, a Bundesliga e a Serie A denunciam abusos de poder por parte da FIFA e exigem a sua reforma

A LaLiga, a Premier League, a Bundesliga e a Serie A denunciaram esta sexta-feira o que consideram abusos de poder por parte da FIFA.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Num comunicado conjunto assinado pelos máximos responsáveis das quatro ligas mais importantes da Europa, salientam que, embora o Mundial «possa ser a máxima expressão do nosso desporto», os seus alicerces sustentam-se, «semana após semana, em estádios cheios e nas comunidades locais, graças à dedicação de jogadores, adeptos, clubes e ligas de todo o mundo».

Referem que, nos últimos anos, os alicerces históricos do futebol têm sido ameaçados por um problema fundamental de governação, uma vez que «o presidente da FIFA tem promovido ativamente iniciativas abusivas, em vez de proteger o futebol contra elas. E embora as partes interessadas do futebol tenham finalmente conseguido que o projeto FIFA Forward Enterprise (FFE) fosse retirado, as condições que propiciaram o seu surgimento continuam em vigor».

A proposta do presidente da FIFA previa a criação de uma empresa subsidiária detida pela entidade para centralizar e gerir os direitos comerciais e de competições, e vender uma parte da mesma a investidores externos.

As quatro ligas exigem uma reforma profunda da governação que «restabeleça limites constitucionais claros no seio da FIFA» e garanta, entre outras coisas, que os assuntos disciplinares individuais permaneçam inequivocamente protegidos contra qualquer ingerência política. Além disso, questionam se o presidente da FIFA deve concentrar simultaneamente «tanto poder regulatório, comercial e político sem contrapesos efetivos», incluindo o acordo das partes afetadas.

Perante estes factos, salientam que se manifestam em conjunto, na qualidade de membros fundadores da European Leagues e da World Leagues Association, porque consideram que «o expansionismo incessante da FIFA afeta a todos».

Recordam que cerca de um por cento dos futebolistas profissionais do mundo participa no Campeonato do Mundo da FIFA, enquanto o restante dos jogadores e os seus clubes deixam de competir quando as ligas nacionais são suspensas.

DECISÕES UNILATERAIS

No entanto, salientam que, quando a FIFA adota «unilateralmente decisões de grande alcance que nos afetam diretamente», por exemplo, ao alargar o Calendário Internacional de Jogos (IMC, na sigla em inglês) e prolongar os períodos durante os quais as competições nacionais devem ser interrompidas, as partes mais afetadas não participam de forma efetiva no processo de decisão.

«Uma governação da FIFA que concentra num único cargo o poder regulatório, comercial e político sem contrapesos, ao mesmo tempo que relega as partes afetadas a um mero papel consultivo, não é adequada ao seu propósito. Nos últimos anos, a jurisprudência internacional tem sublinhado repetidamente a mesma ideia: os órgãos dirigentes do desporto podem regular o nosso desporto, mas o seu poder não é ilimitado», acrescentam.

Defendem que, quando a FIFA organiza competições, deve também neutralizar um conflito de interesses inerente através de normas e critérios transparentes, objetivos, não discriminatórios e proporcionados, adotados de forma inclusiva e sujeitos a uma revisão independente e eficaz.

Afirmam que a denúncia relativa ao Calendário Internacional de Jogos apresentada pelas ligas à Comissão Europeia em outubro de 2024 é consequência de um quadro de governação deficiente, «no qual a FIFA pode utilizar a sua autoridade reguladora para promover os seus próprios objetivos comerciais sem ter em conta o impacto sobre a sustentabilidade económica e social das competições nacionais, o que afeta todas as partes interessadas».

PROPOSTA

Por isso, exigem uma nova estrutura de governação para o órgão rector mundial do nosso desporto que seja transparente, objetiva, proporcionada e inclusiva, e que se baseie em três compromissos fundamentais: conferir às partes afetadas um papel efetivo na tomada de decisões, garantir uma tomada de decisões baseada em dados objetivos e proteger a função reguladora da FIFA face à sua função comercial.

Propõem que a FIFA crie um órgão permanente que represente as principais partes interessadas, incluindo as federações nacionais, as ligas, os clubes e os jogadores de futebol masculino e feminino, e que receba informação completa sobre as novas iniciativas e desempenhe um papel relevante no processo de tomada de decisões. Além disso, para as decisões relativas, entre outras questões, ao calendário, ao emprego, às competições e aos ativos essenciais do futebol, deverá ser exigido o acordo dos grupos diretamente afetados.

Da mesma forma, qualquer proposta de grande alcance da FIFA deverá basear-se numa justificação claramente definida, em dados que a sustentem e numa avaliação independente, publicados antes de qualquer decisão ser adotada. Esta análise deverá abranger jogadores, clubes, ligas e adeptos, e avaliar o impacto sobre todas as partes interessadas e sobre o desenvolvimento do futebol. Deverá ser analisada uma variedade de opções, e as decisões finais deverão ser acompanhadas de explicações públicas.

Além disso, defendem que a função da FIFA como entidade reguladora e garante do futebol deve ser protegida da sua função comercial como organizadora mundial de competições, através de sólidas salvaguardas institucionais que preservem a confiança, a legitimidade e a prestação de contas. Os órgãos responsáveis pela ética, pela supervisão financeira e pelos processos eleitorais devem dispor de nomeações, orçamentos e competências verdadeiramente independentes da administração e da presidência da FIFA. «Estas reformas garantirão que os direitos sobre as principais competições da FIFA, incluindo o Campeonato do Mundo, sejam salvaguardados em benefício de todo o futebol».

Por fim, incentivam os candidatos à presidência da FIFA a apoiar estes princípios e a convocar, nos primeiros 100 dias do próximo mandato presidencial, uma Convenção sobre Governação presidida por uma pessoa independente, na qual estejam representadas as federações-membro e toda a comunidade do futebol, e que tenha o mandato de apresentar publicamente as suas conclusões no prazo de seis meses.

Solicitam também que todos os candidatos à presidência da FIFA publiquem o seu próprio programa de reformas, que o seu conteúdo seja debatido e que sejam respeitadas normas eleitorais «justas». E acrescentam: «Os recursos financeiros, jurídicos, de comunicação e de marketing da FIFA, bem como os seus fundos para o desenvolvimento do futebol, devem manter uma estrita neutralidade e não gerar, em caso algum, uma vantagem eleitoral para nenhum candidato. Convidamos as confederações, as federações nacionais, as ligas, os clubes, os sindicatos de jogadores, os grupos de adeptos e as autoridades públicas de todos os continentes a aderirem a esta causa, apoiando estes princípios».