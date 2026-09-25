Lucros da CUF sobem 22% até junho. Algarvia HPA já contribuiu com mais de 76 milhões

Os lucros da CUF atingiram os 35,6 milhões de euros no primeiro semestre, após um aumento de 21,9% em comparação com os mesmos seis meses do ano passado. O grupo privado de saúde viu o resultado líquido atribuído aos acionistas crescer na sequência de um aumento da faturação nas consultas, internamentos, cirurgias e partos, apesar da queda nas urgências.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os rendimentos operacionais, excluindo o contributo da HPA Saúde, cresceram 8,6%, em termos homólogos, para 526,8 milhões de euros. Já os rendimentos operacionais consolidados, incluindo os resultados da empresa do Algarve adquirida, a partir de fevereiro, fixaram-se em 602,5 milhões de euros. Ou seja, o grupo que tem hospitais no Algarve, no Alentejo e na Madeira apoiou o negócio com proveito de 76,3 milhões de euros.

As receitas com a atividade assistencial (apenas da CUF sem HPA) registaram crescimentos nos partos (+14,2%), consultas (+9,2%), cirurgias (+7,9%) e internamento (+6%).

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado atingiu 106,3 milhões de euros, com uma margem de 17,6%, mais 24% do que no primeiro semestre de 2025, de acordo com o relatório financeiro divulgado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “A gestão rigorosa dos custos, o aumento da produtividade e a digitalização e melhoria dos processos contribuíram para preservar esta margem num contexto de pressão sobre os custos”, justifica a empresa liderada por Rui Diniz.

A CUF SGPS, subsidiária da CUF S.A. que detém as participações na atividade de prestação de cuidados de saúde da rede de hospitais e clínicas, o resultado líquido consolidado foi de 34,7 milhões de euros, 17% acima do mesmo período do ano passado.

Investimento ultrapassa 199 milhões

Entre janeiro e junho, a CUF investiu 199,2 milhões de euros no reforço da sua rede de cuidados de saúde e na renovação das infraestruturas, dos equipamentos tecnológicos e dos sistemas de informação. No entanto, o semestre ficou essencialmente marcado pela conclusão da compra de 75% do grupo algarvio HPA Saúde, que levou à chegada da rede ao Algarve, Alentejo e Madeira, e pela abertura de um hospital em Leiria.

“O alargamento da oferta assistencial estendeu-se também aos cuidados prestados fora do hospital, com a disponibilização da primeira unidade de hospitalização domiciliária pediátrica do setor privado em Portugal. Presente na Grande Lisboa, assegura cuidados diferenciados de pediatria e neonatologia a crianças e jovens clinicamente estáveis, com acompanhamento especializado permanente, no domicílio e junto das suas famílias”, realça a CUF no mesmo documento.