A Lufthansa e a Air France-KLM vão entregar à Parpública no dia 30 de setembro a última cartada para ganharem a corrida à privatização da TAP, segundo apurou o ECO. O Governo terá depois um prazo de 15 dias para anunciar o vencedor.

A corrida para a aquisição de 44,9% do capital da TAP, a que se somam 5% reservados preferencialmente para os trabalhadores, está na reta final. Face à proximidade das propostas da Lufthansa…