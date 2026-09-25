Privatização da TAP

Exclusivo Lufthansa e Air France entregam oferta melhorada pela TAP no dia 30premium

Negociação com os dois grupos está na reta final. Governo fixou prazo de 15 dias para responder às ofertas melhoradas.

A Lufthansa e a Air France-KLM vão entregar à Parpública no dia 30 de setembro a última cartada para ganharem a corrida à privatização da TAP, segundo apurou o ECO. O Governo terá depois um prazo de 15 dias para anunciar o vencedor.

A corrida para a aquisição de 44,9% do capital da TAP, a que se somam 5% reservados preferencialmente para os trabalhadores, está na reta final. Face à proximidade das propostas da Lufthansa…

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