Luís Montenegro volta à liderança da exposição televisiva

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, que surgia no topo do ranking em julho, desceu à oitava posição.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, regressou ao topo do ranking de exposição mediática do serviço Telenews, da MediaMonitor, do Grupo Marktest. Depois de cinco meses no topo, a primeira posição tinha sido ocupada em julho pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, que agora ocupa a oitava posição. No mês de agosto, o líder do governo protagonizou 104 notícias de 4 horas e 25 minutos de duração.

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Quem também regressa à segunda posição é André Ventura, presidente do Chega, com 80 notícias de 3 horas e 16 minutos de duração. Recorde-se que Ventura ocupou a primeira posição durante o primeiro semestre, apesar de não ter estado na frente nenhum mês.

A terceira posição passa a ser ocupada pelo Presidente da República, António José Seguro, que regresse à mesma posição que em junho, depois de ocupar a oitava em julho. Protagonizou 82 notícias de 3 horas e 9 minutos de duração.

Já Luís Neves, ministro da Administração Interna, desceu da segunda para a quinta posição, num mês em que se manteve envolvido em polémica devido à sua conduta enquanto dirigia a Polícia Judiciária. Durante o mês de agosto, surgiu na primeira pessoa em 57 notícias de 2 horas e 55 minutos de duração.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, mantém-se na quinta posição, tendo intervindo em 60 notícias de 2 horas e 22 minutos de duração.

Marco Silva — treinador do SL Benfica –, Ana Paula Martins — ministra da Saúde –, Fernando Alexandre — ministro da Educação –, Filinto Lima — presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas — e Francesco Farioli — treinador do FC Porto — encerraram a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, durante o mês de agosto, os três principais canais da televisão em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI — emitiram 254 horas de informação regular, uma subida mensal de 6,3% e homóloga de 3,4%.

No oitavo mês de 2026 foram para o ar 7.029 notícias, mais 6,7% do que no mês anterior e o mais 11,1% do que em agosto de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 10 segundos, o mesmo valor do mês anterior.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.723 matérias — mais 69 que em julho –, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com 92 horas de duração — cerca de menos 2 que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2–, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite –e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.