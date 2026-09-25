Economia

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 25 de setembro

  • ECO
  • 7:17

Ao longo desta sexta-feira, 25 de setembro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

O dia em direto nos mercados e na economia – 25 de setembro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
governança sustentabilidade ESG

Empresas ‘campeãs’ do ESG colhem “benefícios concretos”

Ana Batalha Oliveira,

No Dia Nacional da Sustentabilidade, empresas portuguesas, reconhecidas internacionalmente pelo seu desempenho ESG, indicam ao ECO/Capital Verde quais os ganhos que têm colhido deste investimento.