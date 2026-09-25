Preço das passagens aéreas baixa na União Europeia em agosto, mas sobe em Portugal

O preço das passagens aéreas desceu 0,4% em agosto na União Europeia face ao mesmo mês do ano passado. Uma tendência que não foi acompanhada por Portugal, onde os bilhetes ficaram 1% mais caros, mostram os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat. Inflação foi mais elevada nos pacotes para férias.

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O disparo do preço do jet fuel, na sequência dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, provocaram uma subida significativa do preço das passagens aéreas, sobretudo no mês de maio, mas desaceleram nos meses seguintes. Em junho, a variação homóloga foi de 3,1%, em julho de 2,7%, e em agosto ocorreu mesmo uma variação negativa de 0,4%

Para os portuguesas, a evolução não foi tão benigna. Em junho os preços das passagens aumentaram 14% face ao mesmo mês do ano anterior, em julho recuaram 0,2% e em agosto subiram 1%.

Nos pacotes de viagens, Portugal regista subidas homólogas muito acima da União Europeia: 11,7% em junho, 15,2% em julho e 14,3% em agosto. No conjunto dos 27 Estados-membros, os aumentos foram de 4,3%, 4,6% e 3,2%, respetivamente.

Setembro poderá trazer um novo aumento do preço das passagens aéreas, já que o jet fuel voltou a registar um aumento significativo de preço, perante o arrastar do conflito no Médio Oriente e os ataques de rebeldes houthis a infraestruturas de petróleo na Arábia Saudita.