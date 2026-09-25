Prosegur Cybersecurity desenvolve nova aplicação agentiva capaz de detetar ameaças ocultas nos ambientes dos clientes

A Prosegur Cybersecurity, unidade de cibersegurança da Prosegur Security, lança uma nova tecnologia agêntica, desenvolvida pela equipa de engenharia de cibersegurança da empresa, que permite localizar automaticamente ameaças ocultas nos ambientes dos seus clientes, com base em nova informação sobre ciberataques e atividades maliciosas identificadas em todo o mundo.

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Segundo informou a empresa, a nova ferramenta, denominada Retrospective Threat Hunting, está integrada no serviço SOC by xMDR, com o objetivo de aumentar a capacidade de deteção de ciberameaças. Esta inovação tira partido da inteligência de ameaças recebida continuamente pelo serviço SOC by xMDR para realizar consultas automáticas sobre os dados históricos de todos os clientes. Desta forma, sempre que é identificada nova informação relevante sobre a atividade dos cibercriminosos, o sistema verifica de imediato se existem novas evidências nos ambientes monitorizados.

Esta capacidade permite aumentar significativamente a visibilidade sobre ameaças que, no momento em que os registos originais foram gerados, não podiam ser identificadas por ainda não existir informação suficiente sobre as táticas, técnicas ou procedimentos utilizados pelos atacantes. Graças a esta abordagem, as organizações podem detetar possíveis comprometimentos e reduzir a sua exposição a riscos latentes.

Como explica Carlos A. Fernández, diretor da plataforma xMDR da Prosegur Cybersecurity, “quando o Retrohunting deteta uma correspondência relevante, gera automaticamente uma nova investigação para o cliente afetado, que passa a integrar o trabalho dos especialistas da Prosegur Cybersecurity. O Retrohunting combina automatização e supervisão especializada para agilizar a validação de potenciais incidentes e acelerar a adoção de medidas de resposta sempre que estas sejam necessárias”.

PRIORIDADE ESTRATÉGICA

O lançamento desta funcionalidade surge num contexto em que a segurança se tornou uma prioridade estratégica para governos, empresas e investidores. A crescente sofisticação dos ciberataques, a aceleração da digitalização e o atual contexto geopolítico colocaram a resiliência tecnológica entre os principais desafios enfrentados pelas organizações. A proteção de infraestruturas críticas, as comunicações, a cibersegurança e a continuidade operacional fazem hoje parte de um mesmo cenário, no qual dispor de capacidades defensivas avançadas é essencial para garantir a competitividade e a estabilidade das empresas e instituições.

Perante esta realidade, a Prosegur Cybersecurity afirmou que continua a reforçar as capacidades integradas no serviço SOC by xMDR, uma plataforma concebida para proporcionar monitorização contínua, deteção avançada e resposta gerida às ameaças que afetam organizações de todos os setores.

“A evolução do contexto tecnológico e geopolítico está a acelerar a necessidade de reforçar as capacidades de soberania e defesa digital, bem como a resiliência das organizações. Acreditamos que a verdadeira revolução não virá de uma tecnologia isolada, mas da capacidade de integrar inteligência, automatização e conhecimento especializado num ecossistema conectado, capaz de acelerar a inovação, antecipar ameaças e reforçar a autonomia tecnológica”, afirmou o diretor da plataforma xMDR da Prosegur Cybersecurity.