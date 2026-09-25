Putin garante que “não está a preparar qualquer tipo de conflito com a Europa”
O líder do Kremlin comentou que "muitos na Europa dizem esperar uma agressão da Federação Russa e, por isso, devem eles próprios preparar-se para lutar, para uma guerra".
O Presidente russo declarou esta sexta-feira que Moscovo “não se está a preparar para qualquer tipo de conflito com a Europa”, mas avisou que os últimos grandes ataques ucranianos deixaram mais longe a possibilidade de voltar ao diálogo com Kiev.
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“Gostaria de sublinhar mais uma vez que não nos estamos a preparar para qualquer tipo de conflito com a Europa”, afirmou Vladimir Putin, em declarações aos jornalistas à margem do Fórum Internacional de Cultura em São Petersburgo,
O líder do Kremlin comentou que “muitos na Europa dizem esperar uma agressão da Federação Russa e, por isso, devem eles próprios preparar-se para lutar, para uma guerra“, antes de negar que seja sua intenção visar o espaço europeu.
Além disso, o Presidente russo disse que vai reavaliar um possível reatamento das negociações de paz para pôr fim à guerra com a Ucrânia, após os recentes ataques em grande escala das forças de Kiev em território russo.
“As propostas para retomar as negociações estão em cima da mesa […) Mas depois de tudo o que eles [ucranianos] fizeram, vamos considerar cuidadosamente o que devemos fazer em troca”, afirmou.
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