Red cria nova identidade da CNDCJ e campanha sobre direitos das crianças

A intervenção da agência inclui a criação da linha de comunicação e da campanha da EUDCJ, estratégia que coloca crianças e jovens no centro das políticas públicas e se organiza em oito áreas.

A Red, agência de comunicação do Wired Group, desenvolveu a nova identidade da Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e Jovens (CNDCJ), antes chamada Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ).

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O projeto inclui uma campanha de sensibilização para a Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2035 (EUDCJ).

A nova identidade surge na sequência da alteração da designação e da sigla da Comissão e pretende reforçar a clareza da sua missão e a dimensão nacional da sua atuação. O trabalho inclui o novo logótipo e manual de normas gráficas, estacionário, grafismos para o website, roll-up, merchandising, um vídeo-manifesto e conteúdos teaser para as redes sociais. A assinatura “Proteger Crianças Compete a Tod@s” mantém-se, descreve a agência.

O desafio passou por “encontrar o equilíbrio entre afirmação institucional e proximidade, criando uma expressão contemporânea, consistente e adaptável aos vários contextos de comunicação”, aponta citada em comunicado Sara Bernardo, account manager da Red.

A intervenção da agência inclui também a criação da linha de comunicação e da campanha da EUDCJ, estratégia que coloca crianças e jovens no centro das políticas públicas e se organiza em oito áreas estratégicas.

A campanha, dirigida a diferentes públicos, contempla dois filmes para televisão e digital, de 20 e 40 segundos, um spot de rádio, oito vídeos digitais — quatro para adultos e quatro para jovens com mais de 16 anos –, além de conteúdos para Instagram e Facebook, cartaz, key visual, conceito e assinatura da campanha e visuais para as oito áreas estratégica