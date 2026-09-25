Saab apresenta proposta quando processo F-16 levantar voo

A Saab só irá apresentar uma proposta para a renovação dos F-16 assim que “o processo oficial for iniciado, permitindo ao Governo fazer uma avaliação baseada em factos e em requisitos claros”. Na corrida a um negócio que poderá valer mais de cinco mil milhões de euros, a Dassault Aviation, apresentou já em julho uma proposta não solicitada e, até início de novembro, o consórcio Eurofighter conta fazer o mesmo.

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“A Saab tem plena confiança de que o Governo português conduzirá um processo de concurso transparente. Estamos prontos para apresentar uma proposta em resposta ao pedido assim que o processo oficial for iniciado, permitindo ao Governo fazer uma avaliação baseada em factos e em requisitos claros”, adianta fonte oficial da fabricante dos Gripen quando contactada pelo ECO/eRadar.

Esta semana a francesa Dassault Aviation entrou publicamente na corrida com os Rafale, tendo assinado um memorando de entendimento com a AED Cluster para explorar potenciais parcerias com a indústria de defesa nacional, tendo revelado que em julho tinha avançado com uma proposta não solicitado ao Estado português. Já o Eurofighter anunciou que irá igualmente apresentar uma proposta não solicitada “em final de outubro/início de novembro”.

A Saab tem plena confiança de que o Governo português conduzirá um processo de concurso transparente. Estamos prontos para apresentar uma proposta em resposta ao pedido assim que o processo oficial for iniciado, permitindo ao Governo fazer uma avaliação baseada em factos e em requisitos claros. Fonte oficial Saab

“Estamos muito interessados em receber a documentação formal para podermos entrar na competição e apresentar uma proposta formal. Ainda assim, vamos antecipar-nos a este processo oficial e apresentar, nas próximas semanas, uma proposta não solicitada”, adianta Ivan Gonzalez-Exposito, diretor de vendas do Eurofighter, quando questionado pelo ECO/eRadar sobre se iria avançar com uma proposta formal junto do Executivo, num encontro com jornalistas.

Quanto a datas, precisa, deverá ser “até ao final de outubro, início de novembro”, precisou Ivan Gonzalez-Exposito num encontro com jornalistas, onde referiu ter já assinado 30 NDA com empresas do setor de defesa nacional para a sua eventual incorporação na cadeia de fornecimento do caça.

Com a Dassault aumenta para quatro — dos quais três europeus — o número de fabricantes interessados na venda de caças a Portugal, cujo processo ainda não arrancou, embora o ministro da Defesa, em julho, garantia ser para breve. Mais recentemente, o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o general Cartaxo Alves, referia que os caças para a Força Aérea estariam nos equipamentos referidos na nova Lei de Programação Militar (LPM), que terá se ser entregue ainda este ano.

A Saab mantém-se na corrida. “A Saab mantém-se totalmente interessada em desenvolver o setor da Defesa em Portugal e está confiante de que o Gripen é a melhor escolha para as necessidades de defesa do país, trazendo amplos benefícios para todo o país”, assegura.

A empresa já assinou Memorandos de Entendimento com o AED Cluster Portugal, a Critical Software e a OGMA. “Várias outras empresas portuguesas também fazem parte da cadeia de fornecimento global da Saab, e o volume de negócios com parceiros portugueses continua a crescer”, diz ainda.

O ECO/eRadar contactou a Lockheed Martin, na corrida com os F-35, mas até ao momento não obteve informação sobre se irá avançar com proposta antes do arranque oficial da substituição dos F-16 da Força Aérea.