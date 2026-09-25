Serviços aduaneiros do Portal das Finanças com “constrangimentos” a 29 de setembro

O fisco avisou que os serviços aduaneiros do Portal das Finanças poderão enfrentar constrangimentos na próxima terça-feira, 29 de setembro, enquanto decorrer uma atualização técnica nas aplicações durante parte do dia.

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“Na sequência de uma atualização técnica, a efetuar no âmbito dos sistemas aduaneiros, poderão ocorrer constrangimentos nas aplicações aduaneiras no período entre as 10:00 e as 16:00 do dia 29 de setembro de 2026″, refere a Autoridade Tributária e Aduaneira numa nota hoje publicada no seu ‘site’.

O fisco alerta para a possibilidade de os serviços ficarem indisponíveis durante esse período de seis horas, de manhã e de tarde.

A informação divulgada refere-se aos sistemas aduaneiros e relativos aos Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC) e ao Imposto Sobre Veículos (ISV).