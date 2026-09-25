Portugal perderia 2,29 mil milhões de euros em receita fiscal, no período de um ano com um consumo equivalente a 2025, caso baixasse os impostos sobre os combustíveis para níveis equivalentes aos praticados agora em Espanha, estima a EY, em resposta ao ECO/Capital Verde. A eventual descida dos preços dos impostos sobre combustíveis tem sido um tema quente a nível político, numa altura em que os preços tocam níveis recorde. Vários partidos da oposição defendem alívios na fiscalidade, enquanto o Governo argumenta com o equilíbrio das contas públicas e acena com medidas de apoio que atuam noutras frentes.

Tomando como referência a diferença entre os preços dos combustíveis praticados em Portugal e em Espanha a 31 de agosto – 23,1 cêntimos por litro na gasolina e 34,2 cêntimos por litro…