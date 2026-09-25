“The District” 2026 reúne 17 589 dirigentes e posiciona o sul da Europa como um dos principais pólos de investimento

Ao longo de três dias, os líderes do setor debateram um cenário marcado por custos de capital mais elevados, uma maior seletividade por parte dos investidores e a procura de oportunidades ligadas à escassez de oferta, à transformação dos ativos e às novas exigências do mercado.

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No encerramento do “The District” 2026, o presidente do evento, Juan Velayos, resumiu as principais conclusões dos três dias de análise sobre a evolução do mercado imobiliário europeu, destacando os fatores que irão marcar as estratégias de investimento nos próximos anos. O primeiro deles é um novo cenário de investimento marcado pelo custo de capital, uma vez que o setor enfrenta uma mudança de ciclo em que as taxas de juro se situarão em níveis superiores aos da última década, o que obriga os investidores a repensar as suas estratégias e a centrar as suas decisões na geração de valor operacional.

Neste contexto, o investimento imobiliário será mais seletivo e os retornos dependerão cada vez mais da capacidade de transformar e gerir os ativos, em oposição a modelos baseados exclusivamente na alavancagem ou na compressão das rentabilidades.

O segundo fator, explicou, é que a Espanha consolida a sua atratividade para o capital internacional, pelo que destacou a posição da Espanha como um dos mercados que mais interessam aos investidores internacionais, impulsionada pelo seu crescimento económico e pelo dinamismo de segmentos específicos do setor imobiliário. No entanto, salientou que o novo cenário exigirá maior rigor na seleção de oportunidades e uma visão mais estratégica por parte dos operadores.

Um terceiro fator é que a escassez de oferta define as oportunidades do futuro. As oportunidades estarão concentradas nos setores em que a procura mantém uma evolução estruturalmente positiva e a oferta continua a ser limitada. Destacou especialmente o setor residencial, onde o défice de habitação continua a ser um dos grandes desafios do mercado, a par de outros segmentos como o «living», o alojamento para estudantes ou o «senior living».

Em quarto lugar, salientou que a transformação dos ativos será fundamental para gerar valor. No que diz respeito aos principais segmentos imobiliários, referiu que a criação de valor passará pela adaptação dos ativos às novas necessidades dos utilizadores e dos operadores. No setor hoteleiro, o próximo ciclo dependerá da capacidade dos operadores para melhorar a gestão e a eficiência; no setor de escritórios, as oportunidades estarão ligadas ao reposicionamento de edifícios de qualidade; e no retalho, os ativos com localizações consolidadas e uma oferta diferenciada continuarão a concentrar o interesse dos investidores.

Por fim, destacou a tecnologia e a inteligência artificial como alavancas de eficiência, com o papel crescente da inteligência artificial como ferramenta de transformação para o setor imobiliário. Após uma primeira fase de experimentação, o desafio será avançar para aplicações capazes de gerar impactos mensuráveis na gestão dos ativos, na eficiência operacional e na tomada de decisões.

INTERVENÇÕES

Ricardo Martínez Rico, presidente e CEO da Equipo Económico, destacou o peso crescente da geopolítica na evolução económica global e nas decisões de investimento. Assinalou que «o menor dinamismo do crescimento, as expectativas de inflação e a evolução das taxas de juro continuarão a condicionar a atividade económica, embora a Europa mantenha oportunidades para o capital internacional, especialmente em mercados como a Espanha».

Na mesma linha, Daniel Lacalle, economista-chefe da Tressis, enfatizou o impacto da inflação, do endividamento e do custo do dinheiro nas estratégias de investimento, salientando a importância de preservar o valor dos ativos num contexto de maior pressão monetária e fiscal, bem como o papel do setor imobiliário como ativo associado à escassez de oferta e à geração de valor a longo prazo.

Samir Amichi, Diretor de Aquisições Imobiliárias na Europa da Blackstone, referiu que o mercado imobiliário registou uma melhoria em relação a 2022 e 2023, com uma redução do fosso de avaliação e uma recuperação progressiva das transações. Destacou o potencial de setores com procura estrutural, como as infraestruturas digitais, a logística e o setor hoteleiro, impulsionados por tendências como a inteligência artificial, a computação em nuvem, a reindustrialização ou o nearshoring; e sublinhou a posição de Espanha face à transformação digital e a sua atratividade para o investimento internacional.

Por seu lado, Michael Abel, fundador, CEO e CIO da Greykite, centrou-se na necessidade de gerar valor para além da aquisição de ativos, através de estratégias baseadas em plataformas imobiliárias e numa gestão ativa. Neste sentido, destacou o interesse de setores com procura estrutural, como o «living», a habitação para idosos ou determinados segmentos industriais, bem como a evolução positiva de Espanha no panorama europeu de investimento.

Por fim, Donato Saponara, Diretor para a Europa do Sul e Ocidental e Codiretor de Investimento na Europa da Pimco Prime Real Estate, salientou que a incerteza se tornou um elemento estrutural do mercado, o que obriga os investidores a analisar tanto novas oportunidades como a capacidade dos ativos existentes para manterem o seu valor a longo prazo. Destacou a importância de adaptar os imóveis a tendências como a inteligência artificial, as alterações climáticas ou a evolução das necessidades dos utilizadores, colocando a procura dos inquilinos como um fator-chave nas decisões de investimento.

RECONHECIMENTO

O “The District” 2026 encerrou a sua quinta edição com a entrega do Prémio de Reconhecimento pela Trajetória Empresarial a Ismael Clemente, diretor executivo e fundador da Merlin Properties, pela sua contribuição para o desenvolvimento do setor imobiliário e por uma carreira profissional ligada ao mercado desde 1998. Clemente conta com uma vasta experiência em investimento imobiliário, adquirida ao longo da sua passagem pela Garrigues, Bankers Trust REIB, DB Real Estate e Rreef. Desde a criação da Merlin Properties, tem exercido as funções de diretor executivo da empresa, impulsionando o seu crescimento e consolidação no mercado imobiliário espanhol.

«Receber este reconhecimento no “The District” é motivo de orgulho, especialmente num encontro que reúne os principais intervenientes do capital imobiliário e que valoriza a importância da visão a longo prazo, da profissionalização do setor e da capacidade de gerar rendimento através dos ativos imobiliários. Trata-se, em suma, de um reconhecimento do trabalho coletivo e da capacidade do setor imobiliário de continuar a evoluir e a contribuir com valor para a sociedade e para a economia», afirmou Clemente.