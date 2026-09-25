Trump autorizou Kiev a produzir mísseis ‘Patriot’

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, concedeu à Ucrânia licenças para produzir mísseis de defesa aérea ‘Patriot’, que Kiev exige para abater mísseis balísticos russos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Durante a nossa última reunião, o Presidente Trump confirmou-me que sim, tinha tomado uma decisão final: a Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis ‘Patriot’“, afirmou numa mensagem de voz aos jornalistas, depois de se ter reunido com o seu homólogo norte-americano em Nova Iorque esta semana.

O ‘Patriot’ é um dos sistemas de defesa aérea de médio e longo alcance mais avançados do mundo e é produzido pelos Estados Unidos.

Devido à intensa utilização na Guerra da Ucrânia e aos conflitos no Médio Oriente, os ‘stocks’ globais do míssil enfrentam uma pressão sem precedentes, mas a sua produção já tinha começado a ser descentralizada, quando foi dada licença à Alemanha para produzir os mísseis intercetores na Europa.

Zelensky tinha estimado, esta semana, que o começo da produção de ‘Patriot’ na Ucrânia poderia demorar “um a um ano e meio”.

No início de setembro, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, indicou que os Estados Unidos estavam a negociar com a Ucrânia uma licença para produzir intercetores ‘Patriot’, uma questão sobre a qual Donald Trump pareceu mudar de ideias por diversas vezes.

Rubio, no entanto, realçou que a concessão de licenças não proporcionaria uma “solução imediata” para os problemas que a Ucrânia enfrenta atualmente.

Embora Kiev consiga intercetar a maioria dos drones russos, os mísseis balísticos, que são ainda mais destrutivos, são também muito mais difíceis de neutralizar, e a Rússia está a utilizá-los com uma frequência crescente, principalmente para atacar as principais cidades ucranianas. Segundo Kiev, os intercetores PAC-3 para sistemas ‘Patriot’ são os únicos capazes de destruir mísseis balísticos.

Durante uma visita a Washington, em julho, Volodymyr Zelensky afirmou ter “discutido as licenças para a produção de intercetores ‘Patriot'” com Donald Trump.

O Presidente norte-americano, por sua vez, defendeu que os Estados Unidos devem ser “muito cautelosos” antes de autorizar a Ucrânia a produzir mísseis para os sistemas ‘Patriot’.