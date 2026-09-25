‘Vistos gold’ batem recorde em 2025, mas AIMA deixa de divulgar investimento captado

O número de autorizações de residência para investimento (ARI), conhecidas como vistos gold, atingiu um novo máximo em 2025, com 2.685 autorizações concedidas, superando o anterior recorde de 2.091 registado em 2023. Os cidadãos norte-americanos lideraram pelo quarto ano consecutivo. No entanto, a AIMA deixou de divulgar o montante de investimento associado a estas autorizações.

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De acordo com dados do relatório anual da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), citados esta sexta-feira pelo Público, foram atribuídos 2685 vistos gold no ano passado, o número mais elevado desde a criação do programa, em outubro de 2012.

O valor representa um aumento de cerca de 29% face às 2081 autorizações concedidas em 2024 e supera em quase 600 o anterior máximo, alcançado em 2023. Nesse ano, pela primeira vez, o número de vistos gold ultrapassou a barreira das duas mil atribuições.

Os Estados Unidos continuam a ser a principal origem dos investidores abrangidos pelo programa. Em 2025, foram concedidas 535 autorizações a cidadãos norte-americanos, seguidos pelos chineses, com 392. O Reino Unido surge na terceira posição, com 252, à frente da Turquia (188), Índia (170), Rússia (160), Brasil (154) e África do Sul (97).

A Rússia ocupa a sexta posição entre as nacionalidades com mais autorizações concedidas em 2025, com 160 vistos gold. O regresso dos cidadãos russos ao programa ocorre depois de a atribuição destas autorizações ter sido suspensa na sequência da invasão da Ucrânia, em 2022.

Apesar do novo recorde de atribuições, o relatório da AIMA não permite saber quanto investimento estrangeiro foi efetivamente captado através do programa. Esta é uma diferença face ao período em que os dados eram divulgados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Entre outubro de 2012 e setembro de 2023, quando terminou a atividade do SEF, tinham sido captados 6.451 milhões de euros através da concessão de 12.718 vistos gold.

Desde então, foram atribuídas mais 5.536 autorizações, elevando o total para 18.254, mas não existe informação pública equivalente sobre o valor do investimento associado às novas autorizações.

A AIMA também deixou de divulgar a tipologia dos investimentos que estão na origem das autorizações, bem como informação com a periodicidade mensal que era disponibilizada pelo SEF.

O aumento das atribuições ocorre num contexto em que o regime sofreu alterações profundas. Desde 2023, a compra de imóveis deixou de permitir o acesso a uma autorização de residência por investimento, na sequência de um processo legislativo iniciado em 2021.

As regras atualmente em vigor permitem obter uma autorização através de diferentes modalidades de investimento, nomeadamente pela criação de pelo menos dez postos de trabalho, pela transferência de capitais para determinadas atividades de investigação científica ou através da aplicação de pelo menos 500 mil euros em organismos de investimento coletivo não imobiliário.

Existe ainda uma modalidade de investimento de pelo menos 250 mil euros destinada a atividades de produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional.