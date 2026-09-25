Volkswagen chama 2,86 milhões de carros à oficina devido a potencial problema na direção
São abrangidos os modelos Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant e Caddy, produzidos entre setembro de 2013 e julho de 2024, e ainda os Audi Q3 fabricados entre outubro de 2017 e maio de 2024.
O grupo Volkswagen anunciou esta sexta-feira que vai chamar à oficina 2,86 milhões de veículos das marcas Volkswagen e Audi, como medida de precaução devido a um parafuso que, em caso de falha, pode provocar a perda da direção.
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Os veículos abrangidos são os modelos Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant e Caddy, produzidos entre setembro de 2013 e julho de 2024, e os modelos Audi Q3 fabricados entre outubro de 2017 e maio de 2024, de acordo com a agência Associated Press.
Não são conhecidos casos de danos pessoais ou materiais relacionados com o problema, segundo a autoridade alemã responsável pelos veículos automóveis (KBA). O parafuso defeituoso será substituído por outro mais resistente à corrosão.
A Volkswagen indicou que determinadas condições ambientais e anos de utilização sob a ação do sal utilizado nas estradas podem afetar o parafuso. A reparação deverá demorar até uma hora.
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