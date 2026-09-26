Consórcio da Mota-Engil vai construir primeira fase do metro de Luanda
Empreitada da primeira fase abrange cerca de 60 quilómetros. Governo angolano autorizou despesa global de 2,25 mil milhões de dólares para obras, infraestrutura e equipamentos.
A Mota-Engil integra o consórcio escolhido para executar a primeira fase das obras do metro de superfície de Luanda, um dos maiores projetos de transportes em preparação na capital angolana. A construtora portuguesa participa na empreitada de 2,25 mil milhões de dólares — o equivalente a 1,98 mil milhões de euros ao câmbio atual — juntamente com as angolanas Omatapalo e Griner Engenharia, segundo noticia o Novo Jornal.
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A primeira fase do metro terá cerca de 60 quilómetros, abrangendo o traçado da Avenida Fidel Castro, a ligação Zona Verde–Sequele e o ramal entre a Zona Económica Especial (ZEE) e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto.
O projeto faz parte do Programa para a Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda e inclui infraestruturas ferroviárias, equipamentos, sinalização e outros sistemas necessários à operação. O sistema completo está projetado para cerca de 149 quilómetros de extensão.
O investimento começou a ganhar forma em setembro de 2024, quando o Presidente angolano, João Lourenço, autorizou uma despesa global de 2,5 mil milhões de dólares para quatro contratos associados à primeira fase do metro.
A maior parcela aprovada nessa altura correspondia à empreitada, fornecimento de equipamentos, tecnologia e implementação do sistema, avaliada em 2,25 mil milhões de dólares. Foram igualmente autorizados 45,6 milhões de dólares para assistência técnica e elaboração do projeto-base, 37,5 milhões de dólares para fiscalização da empreitada e 15 milhões de dólares para coordenação e gestão do projeto.
O projeto tem sofrido atrasos. A construção da primeira fase chegou a estar apontada para 2025. Em junho deste ano, o Ministério dos Transportes criou um gabinete específico — o Gabinete de Gestão e Operacionalização do Projeto do Metro de Superfície de Luanda (GO-MSL) — para coordenar e acompanhar a execução do investimento, segundo o Valor Económico.
O Governo angolano consignou em agosto à Mota-Engil a empreitada de construção da primeira fase de infraestruturas da marginal da Corimba, em Luanda, orçada em 245,2 milhões de euros, com financiamento da linha de crédito de Portugal.
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