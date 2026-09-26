Consórcio da Mota-Engil vai construir primeira fase do metro de Luanda

A Mota-Engil integra o consórcio escolhido para executar a primeira fase das obras do metro de superfície de Luanda, um dos maiores projetos de transportes em preparação na capital angolana. A construtora portuguesa participa na empreitada de 2,25 mil milhões de dólares — o equivalente a 1,98 mil milhões de euros ao câmbio atual — juntamente com as angolanas Omatapalo e Griner Engenharia, segundo noticia o Novo Jornal.

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A primeira fase do metro terá cerca de 60 quilómetros, abrangendo o traçado da Avenida Fidel Castro, a ligação Zona Verde–Sequele e o ramal entre a Zona Económica Especial (ZEE) e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto.

O projeto faz parte do Programa para a Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda e inclui infraestruturas ferroviárias, equipamentos, sinalização e outros sistemas necessários à operação. O sistema completo está projetado para cerca de 149 quilómetros de extensão.

O investimento começou a ganhar forma em setembro de 2024, quando o Presidente angolano, João Lourenço, autorizou uma despesa global de 2,5 mil milhões de dólares para quatro contratos associados à primeira fase do metro.

A maior parcela aprovada nessa altura correspondia à empreitada, fornecimento de equipamentos, tecnologia e implementação do sistema, avaliada em 2,25 mil milhões de dólares. Foram igualmente autorizados 45,6 milhões de dólares para assistência técnica e elaboração do projeto-base, 37,5 milhões de dólares para fiscalização da empreitada e 15 milhões de dólares para coordenação e gestão do projeto.

O projeto tem sofrido atrasos. A construção da primeira fase chegou a estar apontada para 2025. Em junho deste ano, o Ministério dos Transportes criou um gabinete específico — o Gabinete de Gestão e Operacionalização do Projeto do Metro de Superfície de Luanda (GO-MSL) — para coordenar e acompanhar a execução do investimento, segundo o Valor Económico.

O Governo angolano consignou em agosto à Mota-Engil a empreitada de construção da primeira fase de infraestruturas da marginal da Corimba, em Luanda, orçada em 245,2 milhões de euros, com financiamento da linha de crédito de Portugal.