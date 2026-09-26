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ECO Quiz. Lisboa entrou na lista mundial de cidades com risco de bolha imobiliária?

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  • 11:12
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Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

O índice global do banco suíço UBS coloca, pela primeira vez, a capital portuguesa entre as metrópoles mundiais onde o preço das casas pode estar inflacionado sem fundamentos económicos. Ou seja, Lisboa tem elevado risco de o custo dos imóveis estarem desvirtuados da realidade nacional.

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