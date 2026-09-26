Passe Ferroviário Verde chega aos suburbanos da CP de Lisboa e Porto a partir de amanhã
Depois da promulgação pelo Presidente da República e da publicação em Diário da República, o Passe Ferroviário Verde pode começar a ser usado nos serviços suburbanos da CP a partir de domingo.
- Os detentores do Passe Ferroviário Verde poderão utilizar o título de transporte nos comboios suburbanos da CP em Lisboa e no Porto a partir de amanhã, permitindo viagens por 20 euros mensais em diversas linhas.
- Desde o seu lançamento em outubro de 2024, foram vendidos 1,4 milhões de passes, com o Ministério das Infraestruturas a destacar poupanças significativas para os passageiros que optarem apenas pelo PFV.
- A medida terá um impacto financeiro anual estimado em 1,5 milhões de euros, com compensações a serem pagas à CP e Fertagus, prevendo-se a integração do PFV no comboio da Ponte 25 de Abril ainda este ano.
Os detentores do Passe Ferroviário Verde (PFV) poderão começar a usar o título de transporte nos comboios suburbanos da CP em Lisboa e no Porto a partir de amanhã, domingo, informa o Ministério das Infraestruturas e Habitação em comunicado. Desde o arranque em outubro de 2024, já foram vendidos 1,4 milhões de passes.
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Com este alargamento, por 20 euros mensais, os passageiros podem viajar em todas as linhas da CP, com exceção do Alfa Pendular. Além dos suburbanos, estão incluídos os serviços regionais e intercidades.
O Ministério das Infraestruturas apontou já para poupanças para quem utilize apenas o comboio para chegar ao destino, uma vez que poderá optar por comprar apenas o Passe Ferroviário Verde (PFV) em vez do Navegante, em Lisboa, e do Andante, no Porto. E deixou dois exemplos:
- Um passageiro com residência em Famalicão (fora da Área Metropolitana do Porto) e que trabalha na baixa do Porto (junto à estação de S. Bento) pagava 60 euros por mês por dois títulos (40 euros do Andante + 20 euros do PFV). Passa a poder ter apenas o PFV por 20 euros/mês, o que representa uma poupança anual de 480 euros.
- Um passageiro que vive em Monte Abraão (Sintra) e que trabalha em Entrecampos (Lisboa) tem atualmente como opção o passe Navegante (40 euros) ou o passe da CP (32,35 euros). Agora poderá escolher apenas o PFV por 20 euros/mês, o que permite uma poupança de 240 euros/ano.
O Ministério das Infraestruturas estima em 1,5 milhões de euros o impacto financeiro anual da medida, em compensações a serem pagas à CP e Fertagus. O Passe Ferroviário Verde não avança já no comboio da Ponte 25 de Abril. A secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, afirmou ao ECO que a integração acontecerá “ainda este ano”.
Desde que o Passe Ferroviário Verde foi lançado, em outubro de 2024, já foram vendidos 1 milhão e 400 mil passes, o que para o Ministério das Infraestruturas mostra “o sucesso deste título de transporte”.
O alargamento do Passe Ferroviário Verde foi anunciado pelo primeiro-ministro em meados de agosto, na Festa do Pontal, e aprovado no Conselho de Ministros de 17 de setembro. A entrada em vigor chegou a ser apontada pelo ministério para a Semana da Mobilidade, mas o diploma teve ainda de ir para Belém e a promulgação só aconteceu na sexta-feira.
(notícia atualizada às 15h15)
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