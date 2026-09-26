Trump rejeita plano de Teerão de sete dias para reabrir Estreito de Ormuz
Teerão apresentou a Washington um plano de sete dias para restabelecer o tráfego marítimo normal através do Estreito de Ormuz. Trump diz que petroleiros continuam a passar.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que rejeitou o plano de sete dias apresentado pelo Irão para reabrir a passagem marítima pelo Estreito de Ormuz, que está bloqueada pela guerra.
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“Eles fizeram uma proposta, mas eu rejeitei-a”, disse o Presidente aos jornalistas, no Jardim das Rosas da Casa Branca, antes de embarcar no seu helicóptero, o ‘Marine One’, avançou a EFE.
Apesar do bloqueio do estreito, Trump afirmou que os Estados Unidos (EUA) têm “controlo total” de Ormuz e que “grandes quantidades” de petróleo fluem pela via navegável todos os dias, com 29 petroleiros a passarem por lá na noite passada.
“Querem fazer um acordo, o que é ótimo, eu gosto de acordos. Mas esse acordo não seria aceitável”, acrescentou Trump.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, anunciou, em Nova Iorque, que Teerão apresentou a Washington um plano de sete dias para restabelecer o tráfego marítimo normal através do Estreito de Ormuz.
O plano inclui, entre outras medidas, um cessar-fogo de sete dias no Médio Oriente, o levantamento do bloqueio naval dos EUA contra o Irão, o fim das sanções ao petróleo iraniano e a libertação de bens iranianos congelados.
Posteriormente, o Irão aceitaria reabrir o Estreito de Ormuz e, ao sétimo dia, Teerão e Washington retomariam as negociações para um acordo final, que incluiria o programa nuclear iraniano.
Araqchi explicou que Teerão transmitiu a proposta a Washington através do Qatar, um dos mediadores do conflito, e sugeriu que poderia avançar se “o lado americano levasse a sério a possibilidade de se chegar a um acordo”.
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