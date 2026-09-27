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APS com formação sobre Conduta de Mercado no setor segurador

  • ECO Seguros
  • 12:09
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A APS vai realizar uma formação dedicada ao enquadramento legal e regulamentar da conduta de mercado e ao papel da função autónoma na governação das empresas.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 6 de outubro, entre as 09h15 e as 12h45, em Lisboa, o curso “Conduta de mercado e a função autónoma”.

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O objetivo do curso é consolidar os conhecimentos sobre o enquadramento legal e regulamentar do setor – com foco na Norma Regulamentar n.º 7/2022 da ASF – e aprofundar o papel da função autónoma na governação, articulação com a supervisão e auditoria.

Este curso destina-se a administrações, colaboradores do setor segurador nas áreas jurídicas, de compliance, conduta de mercado ou que lidem com reclamações de clientes. A formação será lecionada por Francisco Luís Alves, Mestre em Direito, Advogado e Responsável de Assessoria Jurídica e da Função Autónoma Conduta de Mercado numa empresa de seguros.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, consulte aqui.

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