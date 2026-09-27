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Armani prepara negociações para vender participação de 15%

 ECO IA,

LVMH, L’Oréal e EssilorLuxottica deverão reunir-se com a Armani nas próximas semanas. A avaliação da empresa pode dificultar a entrada de investidores.

A Armani vai promover reuniões com a LVMH, a L’Oréal e a EssilorLuxottica para discutir a venda de uma participação minoritária de 15%, segundo o Financial Times (acesso pago, em inglês). O processo concretiza uma instrução deixada por Giorgio Armani aos herdeiros, mas as empresas apontadas como potenciais investidoras mostram reservas quanto a um investimento significativo no curto prazo.

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Uma das hipóteses discutidas informalmente é dividir a participação pelas três empresas. As negociações formais, inicialmente previstas para junho, deverão ocorrer no final de setembro ou no início de outubro. A avaliação pode dificultar um acordo: pessoas próximas da Armani, citadas pelo FT, apontam para cerca de 10 mil milhões de euros, enquanto potenciais investidores a situam entre três mil milhões e sete mil milhões.

A decisão coincide com a definição da estratégia da empresa após a morte do fundador. Em 2025, as receitas caíram 2,8%, para 2,19 mil milhões de euros, pelo segundo ano consecutivo. A Armani procura reforçar categorias como os acessórios e admite uma entrada em bolsa caso não encontre um comprador aceitável.

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